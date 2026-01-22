Mai anh đào nở rộ, buôn làng thành điểm check-in hút giới trẻ

Nhiều hoạt động trong Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt diễn ra từ ngày 15/1-5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú: Từ trung tâm Đà Lạt đến các vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang hay Cam Ly.

Trong lễ hội, người dân cùng du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa. Điểm nhấn là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, như: Nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố.