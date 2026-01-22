Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Mai anh đào nở rộ, buôn làng thành điểm check-in hút giới trẻ

Thái Lâm

TPO - Những ngày này, hoa mai anh đào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nở rộ đã trở thành điểm hẹn, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan và check-in.

tp-17.jpg
Những ngày đầu xuân, buôn Đưng K’Si ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng khi mai anh đào﻿ nở sớm.
tp-20.jpg
Hoa bung nở khắp đường làng, ven suối, quanh nhà sàn, tạo nên bức tranh xuân hài hòa và yên bình.
tp-18.jpg
Cách Đà Lạt khoảng 50km, ở độ cao 1.600m, mai anh đào nơi đây thường nở sớm và đậm sắc hơn.
tp-15.jpg
tp-14.jpg
tp-13.jpg
Những năm gần đây Đưng K’Si trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ tìm kiếm mỗi mùa mai anh đào nở.
tp-16.jpg
“Mình rất bất ngờ khi đến Đưng K’Si mùa mai anh đào nở. Không gian yên bình, hoa nở rực nhưng không đông đúc, cảm giác rất dễ chịu và đúng kiểu một chuyến đi để thư giãn", bạn trẻ Lê Thị Anh Đào (du khách TP.HCM) chia sẻ.
tp-6.jpg
tp-4.jpg
tp-2.jpg
Những ngày này, các vườn hoa đào trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích.
tp-5.jpg
tp-1.jpg
"Mình thích nhất không khí ở các vườn đào Xuân Trường - Đà Lạt. Hoa nở tự nhiên, không quá đông người, đi dạo thôi cũng đủ thấy dễ chịu và thư giãn", bạn trẻ Hương Ly chia sẻ.
7.jpg
8.jpg
Bạn trẻ Nguyễn Như thả dáng check-in bên cây mai anh đào.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Không chỉ check-in hoa mai anh đào, nhiều nhóm bạn trẻ còn kết hợp khám phá các điểm du lịch lân cận.
tp-21.jpg
Trong đó, Cầu Đất﻿ là một trong những điểm săn mây được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến Đà Lạt.

Nhiều hoạt động trong Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt diễn ra từ ngày 15/1-5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú: Từ trung tâm Đà Lạt đến các vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang hay Cam Ly.

Trong lễ hội, người dân cùng du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa. Điểm nhấn là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, như: Nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Thái Lâm
