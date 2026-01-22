Đảng viên trẻ kỳ vọng bệ phóng tri thức từ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Từ Đại hội XIV của Đảng, các đảng viên sinh viên ở Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng về những quyết sách đột phá nhằm tạo “bệ phóng” tri thức cho thế hệ trẻ – từ môi trường giáo dục hiện đại, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến không gian chính sách mở, giúp thanh niên dấn thân làm chủ công nghệ và cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Để thanh niên dấn thân vào các lĩnh vực công nghệ mới

Lê Anh Vân (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp T.Ư):

Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là cột mốc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, nơi tri thức và công nghệ sẽ là đòn bẩy đưa đất nước vươn mình. Là một đảng viên trẻ, tôi kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách lớn của Đại hội – những quyết sách thực chất và mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ thế hệ trẻ, đặc biệt là tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi để những kỹ sư mới ra trường được dấn thân vào các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay năng lượng xanh.

Lê Anh Vân - sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng.

Tôi mong muốn có một không gian chính sách cởi mở, thông thoáng và đột phá, một môi trường khuyến khích sức sáng tạo và những ý tưởng mới mẻ của thanh niên, hiện thực hóa vào thực tế sản xuất, vào giải quyết những bài toán thực tiễn.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng mọi kỳ vọng lớn lao chỉ có thể thành hiện thực khi mỗi cá nhân biết tự soi mình và nỗ lực không ngừng. Trong bối cảnh mới, đóng góp thiết thực nhất của một đảng viên trẻ không phải là những lời nói hoa mỹ, mà chính là thái độ làm việc nghiêm túc, là tinh thần tự học để làm chủ công nghệ và rèn luyện đạo đức trong sáng.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, tôi tự nhủ mình phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, biết chọn lọc thông tin, sống chân thật và lan tỏa những câu chuyện tử tế để góp phần xây dựng một không gian mạng văn minh.

Hành trình kiến tạo, cống hiến của mỗi người trẻ sẽ có không ít bỡ ngỡ và thử thách, nhưng tôi luôn tâm niệm bắt đầu từ những việc nhỏ với tất cả sự tận tâm sẽ đóng góp tạo ra những giá trị to lớn. Khi mỗi người trẻ đều biết đặt lợi ích chung lên trên hết và làm tốt công việc chuyên môn của mình, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng lớn lao, cùng Đảng và Nhân dân bồi đắp nên một Việt Nam hiện đại, tự cường và vững bước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại

Lê Thị Mai Ngân (sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt TP. Đà Nẵng)

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi không chỉ mang theo niềm tự hào mà còn gửi gắm kỳ vọng sâu sắc về một môi trường rèn luyện đột phá.

Là đội ngũ kế cận gánh vác sứ mệnh “trồng người”, chúng tôi – những sinh viên trường ĐH Sư phạm tin tưởng rằng Đại hội sẽ đề ra những định hướng tầm vóc để xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi mỗi nhà giáo tương lai được tôi luyện cả về trí tuệ, bản lĩnh lẫn tâm hồn.

Lê Thị Mai Ngân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.

Trước hết, một môi trường lý tưởng chính là sự giao thoa mật thiết giữa giảng đường và thực tiễn phổ thông. Việc mở rộng các mô hình thực hành xuyên suốt sẽ giúp sinh viên tiếp cận sớm với chương trình giáo dục mới, xóa bỏ ranh giới giữa lý thuyết và thực tế giảng dạy. Đây là chìa khóa để người thầy tương lai hình thành tư duy linh hoạt, khả năng ứng biến sư phạm và nuôi dưỡng tình yêu nghề thông qua những trải nghiệm thực chứng với học sinh.

Song hành với kỹ năng chuyên môn, việc kiến tạo không gian sáng tạo số cũng là mong mỏi thiết yếu. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, môi trường rèn luyện cần trở thành một "vườn ươm" công nghệ giáo dục, nơi sinh viên được khuyến khích làm chủ các nền tảng dạy học trực tuyến và thử nghiệm những phương pháp sư phạm tiên phong. Đây chính là bệ phóng để giáo viên trẻ không bị tụt hậu, sẵn sàng dẫn dắt thế hệ học trò vươn tầm quốc tế.

Cốt lõi hơn cả, môi trường sư phạm phải là nơi bồi đắp bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Tôi kỳ vọng vào những phương thức giáo dục tư tưởng đổi mới, giúp các giá trị đạo đức nhà giáo và lý tưởng cách mạng thấm sâu vào tư duy. Một môi trường nhân văn, đề cao tinh thần phụng sự sẽ là "lá chắn" giúp sinh viên giữ vững tâm thế trước những biến động xã hội.

Cuối cùng, niềm tin vào Đại hội XIV còn gắn liền với kỳ vọng về các chính sách đầu ra công bằng và hấp dẫn. Khi những nỗ lực rèn luyện được ghi nhận bằng cơ chế tuyển dụng minh bạch và đãi ngộ xứng đáng, sinh viên sẽ có thêm động lực dấn thân, mang ánh sáng tri thức đến mọi miền Tổ quốc.

Có cơ chế khuyến khích sinh viên đổi mới sáng tạo

Nguyễn Văn Tú (sinh viên Trường ĐH Đông Á - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp T.Ư)

Là một đảng viên trẻ, tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn đến việc xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện thực chất cho sinh viên – lực lượng trí thức trẻ kế cận của đất nước.

Nguyễn Văn Tú, sinh viên Trường ĐH Đông Á.

Từ quá trình học tập và rèn luyện của bản thân trong môi trường đại học, tôi nhận thấy rằng chất lượng nguồn nhân lực trẻ không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo, mà còn chịu tác động lớn từ cơ chế khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và không gian để sinh viên được thử nghiệm, va chạm thực tiễn.

Tôi mong Đại hội XIV sẽ tiếp tục định hướng rõ ràng việc phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo ngay từ giảng đường; coi nghiên cứu khoa học trong sinh viên không chỉ là phong trào, mà là một kênh quan trọng để đào tạo đội ngũ trí thức trẻ có tư duy độc lập, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Với bản thân tôi, quá trình học tập và phấn đấu trong tổ chức Đảng giúp tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của một đảng viên trẻ trong giai đoạn mới: phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và gắn tri thức với thực tiễn.

Tôi cho rằng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhưng giàu tính khuyến khích sáng tạo sẽ là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hình thành lý tưởng đúng đắn, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn từ Đại hội Đảng XIV, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đội ngũ sinh viên và đảng viên trẻ hôm nay sẽ đủ bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.