Tiếng nói từ bản làng của thanh niên dân tộc thiểu số về những quyết sách đột phá của Đảng

TPO - Bày tỏ về những quyết sách đột phá của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, những tiếng nói chân thành từ thanh niên và thiếu nhi dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng. Từ khởi nghiệp dựa trên tri thức bản địa, phát triển nguồn nhân lực trẻ nơi biên cương đến ước mơ học tập, rèn luyện của thiếu nhi vùng cao, tất cả chung khát vọng được cống hiến, được trao cơ hội và không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển đất nước.

Cô gái dân tộc Tày Lộc Thị Chanh - Giám đốc HTX bánh gio Bắc Kạn:

Tận dụng tài nguyên bản địa và tri thức truyền thống

Là một thanh niên dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên từ vùng núi phía Bắc, tôi và nhiều bạn trẻ cùng thế hệ mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc Tày, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên dân tộc thiểu số được phát huy tiềm năng, trí tuệ và bản lĩnh trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Thực tiễn khởi nghiệp từ sản phẩm bánh gio Bắc Kạn cho thấy, bản sắc văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn có thể trở thành nguồn lực kinh tế nếu được tổ chức sản xuất bài bản, gắn với khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và thị trường. Tuy nhiên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản như hạn chế về vốn, kỹ năng quản trị, tiếp cận thị trường, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp sáng tạo dựa trên tài nguyên bản địa và tri thức truyền thống.

Chị Lộc Thị Chanh - Giám đốc HTX bánh gio Bắc Kạn.

Thanh niên dân tộc thiểu số kỳ vọng Đảng và Nhà nước đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng ưu đãi, khoa học - công nghệ, thương mại điện tử; đồng thời có chính sách khuyến khích phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo, quản lý kinh tế tập thể. Chúng tôi cũng mong muốn được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp, nhà khoa học và hệ thống phân phối trong nước, quốc tế.

Trong thời gian tới, thanh niên dân tộc thiểu số khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Đảng, nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, biến di sản thành động lực phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, với đường lối đúng đắn và sự quan tâm thiết thực của Đảng, thanh niên các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình phát triển.

Anh Lò Văn Long - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên:

Phát triển nguồn nhân lực trẻ ở vùng biên giới

Là một cán bộ dân tộc Thái đến từ tỉnh biên giới Điện Biên, tôi sinh ra và lớn lên, những điệu múa xòe, câu hát dân ca và tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc vẫn vang vọng từng ngày, gắn bó mật thiết với đời sống, lao động và cách ứng xử của con người với thiên nhiên, cộng đồng và biên cương Tổ quốc.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi cảm nhận rõ niềm tin, kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với những quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi tin rằng Đảng ta sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của con người, trong đó có thanh niên dân tộc thiểu số, như một nguồn lực quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Anh Lò Văn Long - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.

Từ thực tiễn công tác tại địa phương biên giới, tôi nhận thấy thanh niên dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ là lực lượng kế thừa truyền thống, mà đang từng bước trở thành chủ thể của đổi mới. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn học nghề, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, rào cản về điều kiện kinh tế, cơ hội tiếp cận tri thức mới, kỹ năng quản trị và thị trường vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi những chính sách đồng bộ, dài hơi và sát thực tiễn hơn.

Thanh niên dân tộc Thái và thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên mong tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ ở vùng biên giới; tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, chuyển đổi số; hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên gắn với bản sắc văn hóa và thế mạnh địa phương. Đồng thời, cần tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thanh niên dân tộc thiểu số được rèn luyện, trưởng thành, tham gia nhiều hơn vào hệ thống chính trị ở cơ sở, trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng cống hiến của thanh niên các dân tộc thiểu số sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Em Phạm Khánh Ngân - dân tộc Dao, học sinh lớp 7A, Trường THCS Hòa Chung, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng, Huy chương Vàng taekwondo cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024:

Là một thiếu nhi dân tộc thiểu số, em cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho trẻ em vùng cao. Nhờ có đường lối, chính sách đúng đắn, chúng em được đến trường đầy đủ hơn, trường lớp ngày càng khang trang, thầy cô tận tình dạy dỗ, giúp chúng em mở mang tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Em Phạm Khánh Ngân - dân tộc Dao, học sinh lớp 7A, Trường THCS Hòa Chung, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.

Từ thực tế học tập của bản thân và các bạn, em mong thời gian tới sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư thêm sách vở, thiết bị học tập, thư viện và các hoạt động trải nghiệm để học sinh vùng cao được tiếp cận tri thức mới, khoa học - công nghệ và kỹ năng sống. Em cũng mong có thêm nhiều chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, để không bạn nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình.

Là thiếu nhi dân tộc Dao, em tự hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, cha mẹ; tích cực tham gia các hoạt động Đội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giới thiệu nét đẹp quê hương Cao Bằng đến với bạn bè gần xa. Em tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của toàn xã hội, thiếu nhi các dân tộc thiểu số sẽ có điều kiện phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.