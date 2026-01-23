Giao lưu với Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc): Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đoàn, nghiên cứu khoa học

Cuộc giao lưu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa ĐHQG Hà Nội với các trường đại học lớn của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa - một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội trao quà lưu niệm cho Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) thể hiện tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên, sinh viên hai Đại học

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội - giới thiệu quá trình phát triển, nhấn mạnh vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành hàng đầu Việt Nam với uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội là lực lượng xung kích giàu tri thức, sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến. Trên nền tảng 75 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội kỳ vọng hai đại học sẽ tiếp tục thúc đẩy các hợp tác thiết thực và bền vững.

Phần giao lưu trao đổi của sinh viên hai Đại học

Đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Thanh Hoa bày tỏ ấn tượng trước quy mô, môi trường học thuật và các hoạt động phong trào sinh viên sôi nổi tại ĐHQG Hà Nội. Đánh giá cao vị thế và những thành tựu nổi bật của ĐHQG Hà Nội, đồng chí Lữ Đằng Phi tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất trong công tác Đoàn, Hội và giao lưu sinh viên; đồng thời trân trọng mời cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN tới thăm, hợp tác tại Đại học Thanh Hoa trong thời gian tới.

Thời gian qua, ĐHQG Hà Nội có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác ý nghĩa với các trường đại học của Trung Quốc thông qua trao đổi sinh viên, các chương trình học thuật, hội thảo khoa học, văn hóa, tình nguyện và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu thanh niên, sinh viên hai đại học đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: kinh nghiệm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội nòng cốt; cách thức tổ chức phong trào sinh viên gắn với học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng giá trị, giáo dục lý tưởng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên.

Sinh viên, thanh niên ĐHQG Hà Nội và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận khả năng phối hợp triển khai các chương trình giao lưu sinh viên ngắn hạn, hoạt động học thuật và nghiên cứu chung, các sáng kiến đổi mới sáng tạo, cùng những dự án tình nguyện, trách nhiệm xã hội mang tính quốc tế.

Thông qua trao đổi, đại biểu hai đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa thanh niên, sinh viên ĐHQG Hà Nội và Đại học Thanh Hoa; khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì kênh trao đổi thường xuyên giữa hai tổ chức Đoàn, tăng cường kết nối ở cả cấp cán bộ và sinh viên, hướng tới triển khai các hoạt động hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.