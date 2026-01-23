Thanh niên TPHCM chăm lo Tết cho người dân, thiếu nhi vùng biên

Tại chương trình “Xuân yêu thương”, người dân có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi ở khu vực biên giới được đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Ngày 23/1, tại trường Tiểu học Cầu Khởi A (xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh), CLB tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM) phối hợp cùng Hội Nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TPHCM, Đoàn xã – Hội đồng Đội xã Cầu Khởi tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026.

Hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Các em học sinh nhận quà và lì xì từ anh, chị Đoàn viên, thanh niên

Trong chương trình, Đoàn xã Cầu Khởi đã phối hợp cùng với các đơn vị, các nhà tài trợ trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã; hàng chục suất quà gồm nhu yếu phẩm cùng bao lì xì tặng thiếu nhi nơi đây.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được trải nghiệm giao lưu tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài, học cách giới thiệu bản thân và trình bày một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản thông qua sự hỗ trợ từ các thành viên của CLB tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cầu Khởi, Tây Ninh

Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân, thiếu nhi vùng biên nhân dịp Tết đến Xuân về. Những phần quà và hoạt động vui xuân không chỉ giúp các em có thêm niềm vui trước thềm năm mới, mà còn tiếp thêm động lực để các em cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tiếp nối chuỗi hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia”, mang mùa Xuân ấm áp đến với thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những khu vực giáp biên giới.

Tặng quà cho các em học sinh tại xã Bù Đăng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao hàng chục phần quà cho các em học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Quang; tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại Chi Đoàn Trung tâm Y tế khu vực Bù Đăng.

Bên cạnh đó, chương trình đã tổ chức các gian hàng trò chơi thiếu nhi đổi quà tại Trường Tiểu học Đoàn Kết (điểm Bùi Nhùi), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến nhiều niềm vui cho các em nhỏ trong những ngày giáp Tết.