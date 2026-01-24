Về nơi 'đếm lá tính tiền' ở Nghệ An dịp áp Tết

TPO - Sau những đợt "bão chồng bão", nhiều vườn trầu không ở phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) đang dần hồi sinh. Vào cao điểm dịp Tết, người trồng tất bật thu hái lá trầu để phục vụ nhu cầu thờ cúng, lễ chùa của người dân.