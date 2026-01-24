Về nơi 'đếm lá tính tiền' ở Nghệ An dịp áp Tết

TPO - Sau những đợt "bão chồng bão", nhiều vườn trầu không ở phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) đang dần hồi sinh. Vào cao điểm dịp Tết, người trồng tất bật thu hái lá trầu để phục vụ nhu cầu thờ cúng, lễ chùa của người dân.
“Năm nay, bão số 5, số 10 liên tiếp khiến vườn trầu bị hư hỏng nặng. Sau bão, tôi phải làm lại nhà lưới, dựng cây, bón phân, phủ gốc, khi đó cây trầu mới đâm chồi nảy lộc trở lại. Lá trầu được thu hoạch đều trong năm, nhưng bán chạy và được giá nhất vẫn là dịp Tết, Rằm tháng Giêng”, bà Hoa chia sẻ.
Theo người trồng trầu, khi thu hoạch, họ phải lựa chọn kỹ những lá to, dày, xanh đậm, mặt nhẵn bóng, không tì vết để phục vụ nhu cầu thờ cúng. Những lá nhỏ hoặc xấu hơn sẽ được bán cho người ăn trầu hoặc các cơ sở chiết xuất tinh dầu.
"Trầu không là cây khó tính, chỉ cần ngập nước hoặc lạnh kéo dài là dễ thối rễ, chết cây. Bão qua là phải làm lại gần như từ đầu, chậm tay là mất cả vườn. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng lá trầu tăng cao do người dân đi lễ. Có ngày, chúng tôi phải hái lá từ sáng đến tối mới kịp giao cho khách", bà Diện cho hay.
Nhiều hộ dân đầu tư trồng cây trong nhà lưới, kết hợp hệ thống tưới nước tự động, phủ lá khô dưới gốc để giữ ẩm, điều hòa nhiệt độ và hạn chế xói mòn.