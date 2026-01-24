Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Về nơi 'đếm lá tính tiền' ở Nghệ An dịp áp Tết

Thu Hiền

TPO - Sau những đợt "bão chồng bão", nhiều vườn trầu không ở phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) đang dần hồi sinh. Vào cao điểm dịp Tết, người trồng tất bật thu hái lá trầu để phục vụ nhu cầu thờ cúng, lễ chùa của người dân.

Video: Loại cây trồng một lần, thu hoạch cả đời.
tp-1.jpg
Trầu không﻿ được biết đến là cây trồng một lần nhưng có thể thu hoạch quanh năm. Tuy vậy, đây lại là loại cây “khó tính”, không chịu được hạn, rét, ngập úng và rất dễ nhiễm nấm bệnh. Đặc biệt, người trồng tuyệt đối không sử dụng phân chuồng chưa ủ hoai mục để bón cho cây.
tp-19.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, trú khối Kim Liên, phường Vinh Phú) cho biết, gia đình bà trồng trầu không từ những năm 1990, lúc đầu chỉ vài trăm mét vuông. Nhu cầu trầu không ngày càng cao, giá trị kinh tế mang lại gấp nhiều lần so với cây trồng khác nên gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích. Hiện gia đình bà có hơn 1.500m2 diện tích trồng trầu không.
tp-22.jpg
tp-25.jpg
“Năm nay, bão số 5, số 10 liên tiếp khiến vườn trầu bị hư hỏng nặng. Sau bão, tôi phải làm lại nhà lưới, dựng cây, bón phân, phủ gốc, khi đó cây trầu mới đâm chồi nảy lộc trở lại. Lá trầu được thu hoạch đều trong năm, nhưng bán chạy và được giá nhất vẫn là dịp Tết, Rằm tháng Giêng”, bà Hoa chia sẻ.
tp-15.jpg
Hệ thống nhà lưới vừa được gia đình bà Hoa làm lại sau đợt mưa bão cuối tháng 9/2025.
tp-26.jpg
tp-18.jpg
Theo người trồng trầu, khi thu hoạch, họ phải lựa chọn kỹ những lá to, dày, xanh đậm, mặt nhẵn bóng, không tì vết để phục vụ nhu cầu thờ cúng. Những lá nhỏ hoặc xấu hơn sẽ được bán cho người ăn trầu hoặc các cơ sở chiết xuất tinh dầu.
tp-6.jpg
Sau đợt bão chồng bão﻿, vườn trầu không của gia đình bà Nguyễn Thị Diện (66 tuổi, trú khối Kim Liên, phường Vinh Phú) cũng bị hư hỏng nặng. Bà Diện cùng người thân phải dựng lại hệ thống giàn, mái che, dọn dẹp cây gãy đổ, bổ sung đất, bón phân và chăm sóc từng gốc trầu để cây hồi phục.
tp-10.jpg
tp-4.jpg
"Trầu không là cây khó tính, chỉ cần ngập nước hoặc lạnh kéo dài là dễ thối rễ, chết cây. Bão qua là phải làm lại gần như từ đầu, chậm tay là mất cả vườn. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng lá trầu tăng cao do người dân đi lễ. Có ngày, chúng tôi phải hái lá từ sáng đến tối mới kịp giao cho khách", bà Diện cho hay.
tp-2.jpg
tp-16.jpg
Nhiều hộ dân đầu tư trồng cây trong nhà lưới, kết hợp hệ thống tưới nước tự động, phủ lá khô dưới gốc để giữ ẩm, điều hòa nhiệt độ và hạn chế xói mòn.
tp-3.jpg
Nhiều hộ dân còn chủ động chiết cành để ươm cây trầu không, vừa khôi phục diện tích sau thiên tai, vừa chủ động nguồn giống cho những vụ trồng tiếp theo.
tp-27.jpg
Phường Vinh Phú được xem là thủ phủ trồng cây trầu không tại Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết: “Hiện trên địa bàn còn hơn chục hộ dân gắn bó với cây trầu không ở 3 khối Kim Liên, Kim Bình, Kim Tân. Cây trầu không không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên khá giả. Nhiều hộ đã ứng dụng kỹ thuật, đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới hiện đại nhằm duy trì và phát triển bền vững loại cây trồng đặc thù này”.
Thu Hiền
