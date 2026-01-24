Lan hồ điệp ghép gỗ lũa ‘hút’ khách

TPO - Bên cạnh những chậu lan hồ điệp truyền thống cắm trong bình sứ, lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa với tạo hình độc đáo, cầu kỳ đang trở thành “điểm nhấn” thu hút khách hàng trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.