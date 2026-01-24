Lan hồ điệp ghép gỗ lũa ‘hút’ khách

TPO - Bên cạnh những chậu lan hồ điệp truyền thống cắm trong bình sứ, lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa với tạo hình độc đáo, cầu kỳ đang trở thành “điểm nhấn” thu hút khách hàng trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.
Để tạo sự khác biệt, nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư các mẫu lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa. Những khúc gỗ tự nhiên có hình dáng uốn lượn được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp cùng lan, rêu xanh và các tiểu cảnh nhỏ, tạo nên những tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật.
Theo chị Bông, dù giá bán cao hơn so với lan cắm chậu truyền thống, lan hồ điệp vẫn được thị trường ưa chuộng nhờ thời gian trưng bày lâu, từ 1 - 2 tháng, lại không cần chăm sóc cầu kỳ. Để kịp tiến độ, cửa hàng của chị phải thuê khoảng 15 thợ cắm lan chuyên nghiệp.
“Năm nay giá lan hồ điệp không tăng, nhưng các nguyên vật liệu như gỗ lũa, xốp, đồ trang trí đều tăng mạnh. Riêng tiền gỗ lũa cho mỗi chậu đã 4-5 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác”, anh Bảo nói.
Với hình thức trưng bày sang trọng, độc đáo, lan hồ điệp ghép gỗ lũa đang trở thành lựa chọn cao cấp, góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa Tết tại Nghệ An.