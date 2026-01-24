Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lan hồ điệp ghép gỗ lũa ‘hút’ khách

Thu Hiền

TPO - Bên cạnh những chậu lan hồ điệp truyền thống cắm trong bình sứ, lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa với tạo hình độc đáo, cầu kỳ đang trở thành “điểm nhấn” thu hút khách hàng trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Video: Lan hồ điệp ghép gỗ lũa ‘lên ngôi’ dịp Tết.
tp-7.jpg
Những ngày này, dọc nhiều tuyến đường trung tâm tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu vực Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), các cửa hàng hoa lan đã trưng bày ngập tràn lan hồ điệp﻿ phục vụ nhu cầu mua sắm, chơi Tết của người dân.
﻿tp-3.jpg
tp-21.jpg
Để tạo sự khác biệt, nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư các mẫu lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa. Những khúc gỗ tự nhiên có hình dáng uốn lượn được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp cùng lan, rêu xanh và các tiểu cảnh nhỏ, tạo nên những tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật.
tp-2.jpg
Chị Bông, chủ cửa hàng hoa lan trên Đại lộ Lê Nin, cho biết khoảng 80% số chậu lan tại cửa hàng là khách đặt làm theo yêu cầu. “Từ ngày 10 đến 15 tháng Chạp, chúng tôi sẽ bắt đầu vận chuyển lan đến tay khách. Riêng các chậu lan ghép gỗ lũa phải đặt sớm vì mất nhiều thời gian tìm gỗ đẹp và hoàn thiện tác phẩm”, chị Bông chia sẻ.
tp-8.jpg
tp-17.jpg
Theo chị Bông, dù giá bán cao hơn so với lan cắm chậu truyền thống, lan hồ điệp vẫn được thị trường ưa chuộng nhờ thời gian trưng bày lâu, từ 1 - 2 tháng, lại không cần chăm sóc cầu kỳ. Để kịp tiến độ, cửa hàng của chị phải thuê khoảng 15 thợ cắm lan chuyên nghiệp.
tp-14-7321.jpg
Tương tự, anh Trần Bảo, chủ một cửa hàng hoa lan ở phường Thành Vinh, cho hay, từ khoảng 3 tháng trước đã bắt đầu thu mua gỗ lũa để chuẩn bị cho vụ hoa Tết.
tp-12.jpg
tp-19.jpg
“Năm nay giá lan hồ điệp không tăng, nhưng các nguyên vật liệu như gỗ lũa, xốp, đồ trang trí đều tăng mạnh. Riêng tiền gỗ lũa cho mỗi chậu đã 4-5 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác”, anh Bảo nói.
tp-15.jpg
Theo các thợ cắm lan, tùy vào thế và hình dáng từng khúc gỗ, người thợ sẽ tạo tiểu cảnh phù hợp trước khi ghép lan. Các cành lan cũng được lựa chọn kỹ về màu sắc, dáng hoa để tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt.
tp-1.jpg
Là thợ trực tiếp chế tác, anh Trần Duy Mạnh (22 tuổi) cho hay, để hoàn thiện một chậu lan ghép gỗ lũa mất từ 3 - 4 giờ, thậm chí lâu hơn với những mẫu cầu kỳ. “Từ khâu chọn gỗ, xử lý bề mặt đến sắp xếp hoa, rêu, sen đá hay bonsai mini đều phải tính toán kỹ để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ”, anh Mạnh chia sẻ.
tp-4.jpg
Chậu lan hồ điệp ghép trên gỗ lũa này có giá bán 60 triệu đồng.
tp-23.jpg
Các chậu lan đều được niêm yết giá.
tp-16.jpg
tp-24.jpg
Với hình thức trưng bày sang trọng, độc đáo, lan hồ điệp ghép gỗ lũa đang trở thành lựa chọn cao cấp, góp phần làm phong phú thêm thị trường hoa Tết tại Nghệ An.
Thu Hiền
