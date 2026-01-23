Đồng Tháp sắp xây cầu vượt giảm tắc nút giao lên cầu Rạch Miễu 2

TPO - Sở Xây dựng Đồng Tháp đang phối hợp với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) chuẩn bị xây cầu vượt ngã tư Đồng Tâm để giảm kẹt xe tại điểm đầu cầu Rạch Miễu 2, vốn đầu tư từ phần tiền còn dư của dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Chiều 23/1, chia sẻ với báo chí, ông Phan Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp cho biết, sau khi dự án cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác (tháng 8/2025), phương tiện đi cầu mới ngày càng tăng (do cầu mới miễn phí, còn cầu Rạch Miễu phải mất phí). Lượng xe tăng khiến đường lên cầu Rạch Miễu 2 thường xuyên ùn ứ, đặc biệt tại ngã tư Đồng Tâm (giao Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 870) thường xuyên ùn tắc.

Ngã tư Đồng Tâm - điểm đầu dự án cầu Rạch Miễu 2 thường xuyên kẹt xe.

Thời gian qua, để giảm tải cho đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2, Sở Xây dựng Đồng Tháp phối hợp với lực lượng công an phân luồng phương tiện sang cầu Rạch Miễu 1, điều chỉnh đèn tín hiệu tại ngã tư Đồng Tâm để giải tỏa kẹt xe, nhưng chưa giải quyết được triệt để. Do đó, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị triển khai phương án xây dựng cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm để giảm kẹt xe.

Theo ông Thanh, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sau khi hoàn thành còn dư khoảng 400 tỷ đồng. “Hiện, tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đề nghị thực hiện xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời, xây dựng thêm 1 cầu vượt điểm cuối cầu rạch Miễu 2 tại Quốc lộ 60 (nằm cách cầu Hàm Luông 0,71 km về phía Bắc thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Sở Xây dựng Đồng Tháp đang phối hợp với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 248 tỷ đồng. “Chúng tôi đang tính toán lại chính xác con số, nếu không đủ tỉnh sẽ bổ sung kinh phí phần giải phóng mặt bằng. Cầu vượt nút giao ngã tư Đồng Tâm sẽ triển khai xây dựng trong năm nay và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2027”, ông Thanh cho hay.

Trước khi dự án cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động, phương tiện lưu thông từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long (Bến Tre cũ) và ngược lại đi bằng cầu Rạch Miễu, trong khi cầu nhỏ, hẹp dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải, kẹt xe nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025, luồng phương tiện chọn lưu thông sang cầu này nhiều hơn, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại ngã tư Đồng Tâm, điểm đầu dự án cầu Rạch Miễu 2.