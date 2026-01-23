Tri ân nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

TPO - Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. Đại biểu cũng đã đến Đền thờ Côn Đảo tham dự nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ người con gái kiên trung của quê hương Đất Đỏ.

Ngày 23/1, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23/1/1952 - 23/1/2026).

Dự lễ giỗ có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, cùng thân nhân nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và các cựu tù chính trị tại Côn Đảo.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, đoàn đến Đền thờ Côn Đảo tham dự nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ người con gái kiên trung của quê hương Đất Đỏ.

Đông đảo bà con nhân dân khắp nơi tìm về Nghĩa trang Hàng Dương dự lễ giỗ, tri ân nữ Anh hùng Võ Thị Sáu và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CTV

Từ đầu buổi sáng, dòng người từ khắp nơi đã lặng lẽ tìm về Nghĩa trang Hàng Dương, thành kính thắp những nén hương tri ân trước anh linh nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.

Giữa dòng người nối dài, có những gia đình năm nào cũng trở lại Côn Đảo như một thói quen để thắp nén hương lòng và tự nhắc nhau về những mất mát, hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.

Lực lượng vũ trang, các em thiếu nhi thành kính tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Võ Thị Sáu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dâng hương tại lễ giỗ.

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Đất Đỏ, TPHCM).

Sinh ra và lớn lên trên miền quê giàu truyền thống cách mạng, chứng kiến cảnh thực dân Pháp đàn áp, bóc lột đồng bào, tàn phá quê hương, chị sớm có lòng căm thù giặc. Năm 1948, chị tham gia phá tề, trừ gian, giết cai tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc mít-tinh kỷ niệm quốc khánh Pháp. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính ngụy tại chợ Đất Đỏ thì chị bị bắt.

Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo, địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa.

Ngày 21/1/1952, chị bị đày ra Côn Đảo. Sáng ngày 23/1/1952, địch bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Sự hy sinh anh dũng của chị đã trở thành biểu tượng bất diệt về lòng yêu nước, khí phách và tuổi trẻ Việt Nam.

Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”

Cùng ngày (23/1), tại tuyến đường Nguyễn An Ninh - trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền đặc khu Côn Đảo tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”.

Lãnh đạo TPHCM và các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Lãnh đạo báo Người Lao Động thực hiện bàn giao công trình để chính quyền, nhân dân đặc khu Côn Đảo sử dụng, phát huy giá trị.

Bà con nhân dân đi trên con đường vừa mang diện mạo mới trước thềm Tết Bính Ngọ. Ảnh: CTV

Công trình được thực hiện với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, điều đáng quý là mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều xuất phát từ tấm lòng tri ân lịch sử, hướng về Tổ quốc.

Đến nay, công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228m, được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết sự kiện khánh thành “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đúng vào dịp giỗ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập - tự do của dân tộc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận công trình không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần làm giàu thêm không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ.