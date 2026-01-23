Vị trí dự kiến xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hưng Yên

TPO - Dự kiến địa điểm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, tại xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính xã, gần Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tin với PV Tiền Phong về địa điểm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải tại xã Việt Tiến, đại diện UBND xã cho biết, vị trí xây dựng tượng đài được lựa chọn nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính xã, gần Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là không gian có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, bảo đảm tính trang nghiêm, đồng thời thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa lớn của địa phương và khu vực.

Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Đặc biệt, công trình tượng đài được định hướng gắn với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải – một trong những công trình thủy lợi quy mô lớn nhất miền Bắc, gắn liền với dấu ấn chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Việc kết nối không gian tượng đài với công trình đại thủy nông không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lao động sáng tạo cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo các báo cáo, khu đất đề xuất xây dựng tượng đài có diện tích tương đối tập trung, nằm trong tổng thể quy hoạch trung tâm xã, thuận lợi cho việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đồng bộ. Công trình được định hướng bao gồm phần tượng đài, quảng trường, hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Vị trí dự kiến xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: UBND xã Việt Tiến

Tổng mức đầu tư của dự án đang được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật của một công trình văn hóa có ý nghĩa lâu dài. Các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục tham mưu, thẩm định cụ thể khi dự án được bổ sung vào quy hoạch và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định.

Tại Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, cơ quan này thống nhất về sự cần thiết của dự án, đồng thời lưu ý xã Việt Tiến khẩn trương rà soát điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khoái Châu (cũ) để đảm bảo thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất các bước về đất đai và quy hoạch, dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải sẽ được xem xét bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong phát triển không gian văn hóa - lịch sử của địa phương.

Theo UBND xã Việt Tiến, việc đề xuất xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Việt Tiến không chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn hướng tới hình thành một công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. "Công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan, một 'địa chỉ đỏ' trong không gian văn hóa của tỉnh Hưng Yên", đại diện UBND xã thông tin.