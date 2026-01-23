Giải cứu cô gái 16 tuổi nghi bị 'bắt cóc online' trên tàu hỏa

TPO - Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) vừa giải cứu cô gái 16 tuổi trên toa tàu hành hình Bắc - Nam trong trạng thái lo lắng, hoảng loạn, nghi bị bắt cóc online.

Chiều 23/1, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã hoàn tất thủ tục và bàn giao cháu L.Q.A. (SN 2010, trú tỉnh Quảng Ninh) cho gia đình sau khi kịp thời giải cứu thiếu nữ này khỏi một vụ việc nghi “bắt cóc online”.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 17/1, Công an phường Vinh Hưng nhận được điện thoại của chị T.T.A. (trú tỉnh Quảng Ninh) nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái là cháu L.Q.A. bị mất liên lạc nhiều giờ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu sau khi nhận được tin báo từ gia đình chị T.A.

Theo trình bày, những ngày trước đó, con gái có biểu hiện bất thường, ít nói chuyện và tránh tiếp xúc với người thân. Chiều 16/1, cháu xin ra ngoài chơi nhưng đến tối muộn không thấy về. Gia đình nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhưng không được, tìm kiếm tại các địa điểm quen thuộc cũng không có kết quả.

Lo sợ con gái bị người xấu dụ dỗ, “bắt cóc online”, chị T.A. nghi ngờ cháu đang di chuyển bằng tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh nên đã liên hệ công an nhờ hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng nhanh chóng xác định cháu L.Q.A. đang có mặt trên một chuyến tàu hỏa chạy theo hướng Bắc – Nam. Phối hợp với lực lượng chức năng tại ga Vinh, chỉ khoảng một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định chính xác vị trí của cháu A. trên một toa tàu.

Thời điểm được phát hiện, cháu A. trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng. Khi đưa về trụ sở công an, cháu có biểu hiện tâm lý bất ổn, chưa hợp tác với lực lượng chức năng. Sau khi được cán bộ công an động viên, trấn an tinh thần, cháu dần ổn định tâm lý.

Công an tìm thấy cháu Q.A. trên tàu hỏa.

Theo lời kể của cháu A., cháu quen một người qua mạng xã hội và được người này rủ vào TP Hồ Chí Minh chơi. Đối tượng yêu cầu cháu cắt đứt liên lạc với gia đình, không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Do bị thao túng tâm lý và làm theo hướng dẫn của người lạ, cháu đã tự ý lên tàu di chuyển.

Công an phường Vinh Hưng đã liên hệ gia đình, đồng thời khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, thao túng tâm lý qua mạng xã hội để tránh những hệ lụy đáng tiếc.