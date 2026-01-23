Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu cô gái 16 tuổi nghi bị 'bắt cóc online' trên tàu hỏa

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) vừa giải cứu cô gái 16 tuổi trên toa tàu hành hình Bắc - Nam trong trạng thái lo lắng, hoảng loạn, nghi bị bắt cóc online.

Chiều 23/1, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã hoàn tất thủ tục và bàn giao cháu L.Q.A. (SN 2010, trú tỉnh Quảng Ninh) cho gia đình sau khi kịp thời giải cứu thiếu nữ này khỏi một vụ việc nghi “bắt cóc online”.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 17/1, Công an phường Vinh Hưng nhận được điện thoại của chị T.T.A. (trú tỉnh Quảng Ninh) nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái là cháu L.Q.A. bị mất liên lạc nhiều giờ.

13.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu sau khi nhận được tin báo từ gia đình chị T.A.

Theo trình bày, những ngày trước đó, con gái có biểu hiện bất thường, ít nói chuyện và tránh tiếp xúc với người thân. Chiều 16/1, cháu xin ra ngoài chơi nhưng đến tối muộn không thấy về. Gia đình nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhưng không được, tìm kiếm tại các địa điểm quen thuộc cũng không có kết quả.

Lo sợ con gái bị người xấu dụ dỗ, “bắt cóc online”, chị T.A. nghi ngờ cháu đang di chuyển bằng tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh nên đã liên hệ công an nhờ hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng nhanh chóng xác định cháu L.Q.A. đang có mặt trên một chuyến tàu hỏa chạy theo hướng Bắc – Nam. Phối hợp với lực lượng chức năng tại ga Vinh, chỉ khoảng một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định chính xác vị trí của cháu A. trên một toa tàu.

Thời điểm được phát hiện, cháu A. trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng. Khi đưa về trụ sở công an, cháu có biểu hiện tâm lý bất ổn, chưa hợp tác với lực lượng chức năng. Sau khi được cán bộ công an động viên, trấn an tinh thần, cháu dần ổn định tâm lý.

14.jpg
Công an tìm thấy cháu Q.A. trên tàu hỏa.

Theo lời kể của cháu A., cháu quen một người qua mạng xã hội và được người này rủ vào TP Hồ Chí Minh chơi. Đối tượng yêu cầu cháu cắt đứt liên lạc với gia đình, không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Do bị thao túng tâm lý và làm theo hướng dẫn của người lạ, cháu đã tự ý lên tàu di chuyển.

Công an phường Vinh Hưng đã liên hệ gia đình, đồng thời khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, thao túng tâm lý qua mạng xã hội để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Thu Hiền
#bắt cóc online #công an Nghệ An #giải cứu #tàu hỏa #dụ dỗ qua mạng #bảo vệ trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục