Hà Nội: Kích hoạt 'làn sóng xanh' hỗ trợ đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

TPO - Tiếp nhận thông tin nhờ giúp đỡ đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, Thiếu tá Trường - Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

Cán bộ CSGT "mở đường" đưa xe chở sản phụ đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng 8h ngày 23/1, tại nút giao Láng - Yên Lãng, Thiếu tá Đào Xuân Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô biển kiểm soát 20F-004.XX về việc trên xe có sản phụ đang chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn.

Lộ trình được tổ chức dẫn đường gồm: Láng - Yên Lãng - Nguyễn Chí Thanh… đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xe chở sản phụ nhận được sự hỗ trợ nhịp nhàng của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến và hệ thống camera giám sát giao thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội an toàn, đúng thời điểm và được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Lực lượng CSGT kích hoạt "làn sóng xanh" để phương tiện di chuyển thuận lợi.

Đại diện gia đình cho biết, sản phụ là chị Trần Thị H.A. (SN 1998, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội). Trước đó, chị H.A. được bác sĩ chẩn đoán thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối, chỉ định phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời.

Do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình lo lắng. Rất may, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường kịp thời, giúp sản phụ vào viện an toàn. Sau đó, chị H.A. đã hạ sinh một bé gái, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.