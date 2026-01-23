Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Kích hoạt 'làn sóng xanh' hỗ trợ đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp nhận thông tin nhờ giúp đỡ đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, Thiếu tá Trường - Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

lan-song-xanh.jpg
Cán bộ CSGT "mở đường" đưa xe chở sản phụ đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng 8h ngày 23/1, tại nút giao Láng - Yên Lãng, Thiếu tá Đào Xuân Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô biển kiểm soát 20F-004.XX về việc trên xe có sản phụ đang chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

cap-cuu.jpg
Sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn.

Lộ trình được tổ chức dẫn đường gồm: Láng - Yên Lãng - Nguyễn Chí Thanh… đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xe chở sản phụ nhận được sự hỗ trợ nhịp nhàng của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến và hệ thống camera giám sát giao thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội an toàn, đúng thời điểm và được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

lan-song-xanh-1.jpg
Lực lượng CSGT kích hoạt "làn sóng xanh" để phương tiện di chuyển thuận lợi.

Đại diện gia đình cho biết, sản phụ là chị Trần Thị H.A. (SN 1998, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội). Trước đó, chị H.A. được bác sĩ chẩn đoán thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối, chỉ định phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời.

Do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình lo lắng. Rất may, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường kịp thời, giúp sản phụ vào viện an toàn. Sau đó, chị H.A. đã hạ sinh một bé gái, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Thanh Hà
#Hỗ trợ đưa sản phụ chuyển dạ #Làn sóng xanh ưu tiên giao thông #Phản ứng nhanh trong cấp cứu #Vai trò cảnh sát giao thông #An toàn sinh đẻ trong đô thị #Hỗ trợ y tế khẩn cấp #Quy trình dẫn đường y tế #An ninh và cấp cứu đô thị #Chăm sóc thai kỳ trong thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục