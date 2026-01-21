Hà Nội: Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

TPO - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

Nam tài xế nồng nặc mùi bia rượu bước xuống xe "chân đi không vững" được CSGT hỗ trợ.

Tối muộn 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường Lạc Trung, Minh Khai...

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác kiểm tra cả trăm tài xế, qua đó phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế đi không vững được CSGT hỗ trợ vào khu vực làm việc.

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức "kịch khung".

Đáng chú ý, hơn 21h, tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế T.Q.A (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy hướng từ đường Minh Khai đi đường đê Nguyễn Khoái.

Khi bị tổ công tác dừng xe, nam tài xế nồng nặc mùi bia rượu. Đặc biệt, tài xế này "Chân đi không vững" được cán bộ tổ công tác CSGT dìu vào trong khu vực bàn làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức rất cao là 0,417 mg/L khí thở.

Tổ công tác lập biên bản đối với vi phạm của nam tài xế.

Nam tài xế thừa nhận vừa đi liên hoan ở quán bia gần đó và đang trên đường về nhà. "Tôi có uống bia và nhận thức được hành vi vi phạm của mình" - tài xế Q.A trình bày.

Về lý do bản thân không tỉnh táo nhưng vẫn điều khiển phương tiện, tài xế này nói nghĩ là nhà gần nên cố đi về.

Nhiều tài xế xe đạp cũng được kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, mà còn là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

"Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông dễ dẫn đến mất kiểm soát, từ những va chạm nhỏ có thể phát sinh các hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc các vụ việc vi phạm pháp luật khác" - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.

Các tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Các trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện.

Qua đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, với mục tiêu giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Trong các ca làm việc, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh.