Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

a5.jpg
Nam tài xế nồng nặc mùi bia rượu bước xuống xe "chân đi không vững" được CSGT hỗ trợ.

Tối muộn 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường Lạc Trung, Minh Khai...

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác kiểm tra cả trăm tài xế, qua đó phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

a1.jpg
Tài xế đi không vững được CSGT hỗ trợ vào khu vực làm việc.
a6.jpg
a7.jpg
a9.jpg
Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức "kịch khung".

Đáng chú ý, hơn 21h, tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế T.Q.A (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy hướng từ đường Minh Khai đi đường đê Nguyễn Khoái.

Khi bị tổ công tác dừng xe, nam tài xế nồng nặc mùi bia rượu. Đặc biệt, tài xế này "Chân đi không vững" được cán bộ tổ công tác CSGT dìu vào trong khu vực bàn làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức rất cao là 0,417 mg/L khí thở.

a8.jpg
Tổ công tác lập biên bản đối với vi phạm của nam tài xế.

Nam tài xế thừa nhận vừa đi liên hoan ở quán bia gần đó và đang trên đường về nhà. "Tôi có uống bia và nhận thức được hành vi vi phạm của mình" - tài xế Q.A trình bày.

Về lý do bản thân không tỉnh táo nhưng vẫn điều khiển phương tiện, tài xế này nói nghĩ là nhà gần nên cố đi về.

a10.jpg
Nhiều tài xế xe đạp cũng được kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, mà còn là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

"Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông dễ dẫn đến mất kiểm soát, từ những va chạm nhỏ có thể phát sinh các hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc các vụ việc vi phạm pháp luật khác" - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.

a3.jpg
Các tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.
a2.jpg
Các trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện.

Qua đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, với mục tiêu giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Trong các ca làm việc, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh.

Thanh Hà
#Kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông #Xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn #An toàn giao thông Hà Nội #Phòng chống tai nạn giao thông do rượu bia #Vai trò của CSGT trong đảm bảo trật tự #Tác hại của sử dụng rượu bia khi lái xe #Chống vi phạm trật tự công cộng #Biện pháp phòng ngừa tội phạm giao thông #Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục