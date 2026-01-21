Những 'lá chắn' nơi điểm cao trong thế trận bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

P.V
TPO - Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – những “lá chắn thầm lặng” ngày đêm căng mình quan sát, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

2.jpg

Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai túc trực 24/24h tại nhiều vị trí then chốt.

Từ các điểm cao, toàn bộ không gian khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kiểm soát chặt chẽ, giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của Đại hội.

4.jpg
3.jpg
1.jpg

Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

7.jpg
6.jpg
5.jpg

Không xuất hiện trước ống kính, không ồn ào giữa đám đông, những “lá chắn thầm lặng” nơi điểm cao vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

8.jpg
9.jpg

Chính sự âm thầm ấy đã góp phần quan trọng tạo nên thành công trọn vẹn, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

P.V
