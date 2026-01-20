Dụ 'đối thủ' đi uống cà phê, rồi chém nạn nhân trọng thương

TPO - Từ mâu thuẫn cá nhân vì cho rằng bị nói xấu, một đối tượng ở TP. Huế đã chuẩn bị hung khí, rủ đối phương đi uống cà phê rồi bất ngờ ra tay, khiến nạn nhân bị thương nặng giữa nơi đông người.

Chiều 20/1, thông tin từ Công an phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Viết Hạ (SN 1997, trú thôn Hiệp Hòa, xã Bình Điền, TP. Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hạ (áo khoác đen) tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân và cho rằng anh V.T.D. (SN 2000, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế) nói xấu mình, Hạ nảy sinh ý định trả thù. Ngày 13/1, Hạ mua một cây rựa tại khu vực gần cầu Hữu Trạch (xã Bình Điền) để làm hung khí.

Khoảng 11h trưa 16/1, Hạ rủ anh D. và một người bạn đến uống cà phê tại quán H.C (số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa). Khi anh D. vừa có mặt, Hạ lấy cây rựa giấu trong áo khoác và chém nhiều nhát vào vùng vai, mông, chân, tay của nạn nhân.

Bị thương nặng, anh D. cố gắng bỏ chạy ra khỏi quán cà phê. Người đi cùng đã kịp thời can ngăn nên Hạ cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán có đông khách hàng, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn dọc theo bờ sông Hương.

Sau khi gây án, Hạ đã bị lực lượng công an bắt giữ, thu giữ 1 cây rựa dài khoảng 70cm là tang vật. Còn nạn nhân hiện được điều trị tại bệnh viện.

Công an phường Thuận Hóa cho biết, hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.