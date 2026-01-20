Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bị nhắc nhở, gã công nhân máu lạnh tạt axit 4 quản lý, cấp trên để trả thù

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Kim Vinh bị tuyên phạt mức án 20 năm tù vì tạt axit 4 quản lý, cấp trên trong công ty để trả thù việc bị nhắc nhở, la mắng.

Ngày 20/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An cũ) 20 năm tù về tội “Giết người”.

vien.png
Bị cáo Nguyễn Kim Vinh.

Theo nội dung bản án, giữa năm 2019, bị cáo Nguyễn Kim Vinh làm công nhân cho một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 cũ, TPHCM). Do Vinh không hoàn thành sản phẩm theo tiến độ nên thường bị anh Tuấn (tổ trưởng) nhắc nhở.

Bị cấp trên la mắng, Vinh nảy sinh ý định trả thù. Ngày 21/10/2019, bị cáo này đến chợ Kim Biên (quận 5 cũ) mua một chai axit với giá 30.000 đồng. Trên đường về, Vinh mua thêm ca nhựa để đựng axit.

Tối cùng ngày, Vinh mang theo ca axit, chạy ra đầu đường Huỳnh Tấn Phát (gần công ty) chờ anh Tuấn đi làm về. Đến 22h, khi thấy anh Tuấn chạy xe ngang qua, Vinh bám theo.

Đến khu vực phường Tân Phú (quận 7 cũ), Vinh vượt lên tạt thẳng ca axit vào mặt anh Tuấn rồi tăng ga bỏ chạy. Kẻ thủ ác sau đó vứt ca nhựa trên đường rồi chạy về nhà trọ trả xe cho bạn.

Anh Tuấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và phải mang thương tích lên tới 95%.

Đến tháng 5/2021, Vinh xin vào công ty khác (cũng trong Khu chế xuất Tân Thuận). Do làm việc không tốt, bị anh Huy (tổ phó) la mắng Vinh lại nảy sinh ý định tạt axit trả thù.

Ngày 22/12/2021, Vinh hắt axit vào mặt anh Huy rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân được đồng nghiệp, người dân đưa đi cấp cứu, phải mang thương tích 50%.

Tương tự, vào tháng 5 và tháng 8/2022, trong quá trình làm việc, Vinh bị anh Hiếu (tổ trưởng phân xưởng) và anh Minh (quản đốc công ty) nhắc nhở, Vinh mua axit chặn đường tạt vào mặt cấp trên.

Anh Hiếu bị tổn thương 30% còn anh Minh bị thương tích 50% (mù một mắt).

Tân Châu
#Giết người #A xít #Chợ Kim Biên

