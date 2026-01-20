Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng

TPO - Ông Cao Thanh Viên làm việc tại một ngân hàng ở TPHCM, bị cáo buộc lợi dụng lòng tin đồng nghiệp cùng ngân hàng để vay hơn 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 20/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Thanh Viên (SN 1975, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu nhân viên ngân hàng Cao Thanh Viên tại phòng xử án sáng nay 20/1.

Theo cáo trạng, bị cáo Võ Hữu Tài và Cao Thanh Viên cùng làm việc tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM.

Từ tháng 10/2021, bị cáo Cao Thanh Viên trao đổi với ông Tài thông tin có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn khoản nợ vay ngân hàng hoặc có người quen cần vay tiền để mua xăng, dầu dự trữ, thời gian vay tiền trong vài ngày sẽ chuyển trả tiền gốc và tiền lãi.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2023, ông Tài đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Viên để ông Viên cho vay lại nhằm hưởng lãi.

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, bị cáo Viên đưa ra thông tin có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng và kinh doanh xăng dầu, ông Tài tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển cho bị cáo Viên tổng số tiền 20,5 tỷ đồng để hưởng tiền lãi.

Nhận được tiền, bị cáo Viên đã không sử dụng để đáo hạn các khoản vay Ngân hàng và kinh doanh xăng dầu mà sử dụng tiền của ông Tài để trả nợ cá nhân.

Ngày 3/10/2023, ông Tài làm đơn tố cáo ông Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 6/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam ông Viên để điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu ông Viên thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó không thừa nhận hành vi lừa đảo mà cho rằng bị hại chủ động nhắn tin đề nghị cho ông Viên vay. Ông Viên cũng nói cho bị hại biết việc cần tiền trả nợ, đầu tư xăng dầu và đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở xác định ông Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông Tài trên 20 tỷ đồng.

Về dân sự, ông Tài yêu cầu ông Viên trả lại số tiền trên 20 tỷ đồng do ông Viên lừa đảo và yêu cầu ông Viên phải trả lại số tiền trên 11 tỷ đồng là tiền ông Tài cho ông Viên mượn.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cao Thanh Viên thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do phát sinh một số tình tiết mới, chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.