Cảnh báo thông tin bịa đặt do đối tượng phản động lưu long dùng AI tạo dựng

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin cán bộ công an hy sinh khi cưỡng chế đất là sai sự thật, do đối tượng phản động lưu vong dùng AI tạo dựng nhằm bôi nhọ chính quyền.

Ngày 20/1, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin lan truyền trên tài khoản Facebook "Trần Duy Chiến GS-TS vỉa hè" về việc một cán bộ công an bị đâm tử vong ngày 19/1 là hoàn toàn bịa đặt. Hình ảnh đính kèm bài viết được xác định là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh đính kèm bài viết được xác định là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo xác minh, tài khoản trên thuộc về Trần Duy Chiến, đối tượng phản động lưu vong tại Mỹ. Các tài khoản chia sẻ, bình luận chủ yếu là tài khoản ảo của các nhóm phản động FULRO lưu vong nhằm mục đích chống phá.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống và không chia sẻ các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.