Nhóm lừa đảo 'cào vé số may mắn', chiếm đoạt 3 tỷ đồng của 500 bị hại

Hoài Nam
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Công an điều tra xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo. Để thực hiện hành vi này, Phước chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.

a890454334ffbba1e2ee.jpg
Đối tượng Lê Xuân Phước.

Tham gia đường dây này còn có 6 đối tượng gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Nhóm này thường xuyên dàn dựng các tình huống "trúng thưởng lớn" ngay trên livestream để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Với những người mua gói nhỏ, các đối tượng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín.

f1487bed0a51850fdc40.jpg
Ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục mua các gói hàng có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để "bảo hành, nhận thưởng", sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả tạo cảnh chuyển khoản thành công rồi cắt liên lạc.

Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 2/1/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Công an Hà Tĩnh cảnh báo tới người dân trước các chiêu trò trúng thưởng, cào thẻ, đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Hoài Nam
