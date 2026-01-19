Công an Hải Phòng liên tiếp triệt xóa 13 ổ nhóm hình sự, ma túy

TPO - Trong tháng đầu thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm (15/12/2025-15/1/2026), Công an TP Hải Phòng đã điều tra làm rõ 94 vụ phạm pháp hình sự, 7 vụ án nghiêm trọng, phá 7 chuyên án, triệt xóa 13 ổ nhóm hình sự, ma túy...

Công an TP Hải Phòng vừa sơ kết một tháng cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Triển khai kế hoạch cao điểm với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ và 114 công an xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Trong một tháng (15/12/2025-15/1/2026), công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 94/104 vụ phạm pháp hình sự; khám phá 7/8 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xác lập và phá thành công 7 chuyên án, bắt xử lý 15 đối tượng; Triệt xóa 13 ổ nhóm hình sự, ma túy với 104 đối tượng.

Công an TP Hải Phòng cũng phát hiện, xử lý 128 vụ vi phạm pháp luật kinh tế với 139 đối tượng, 173 vụ với 179 đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra khu nhà ở, lán trọ công nhân, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

Riêng tội phạm về ma túy, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 57 vụ với 126 đối tượng, thu giữ 9,32g heroin, 95g Methamphetamine, 546,8g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Mới đây nhất, trưa 14/1, Công an xã Mao Điền bắt quả tang 3 đối tượng “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại khu bếp ăn nhà ở của Đào Đình Chung (SN 1995).

Cảnh sát thu giữ 7 viên nén màu đỏ (hồng phiến), 1 coóng thủy tinh bên trong có tinh thể màu trắng, 1 ống nhựa... Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ, triệu tập Vũ Đình Nguyên (SN 1987, quê Bắc Ninh), là người bán ma túy cho Đào Đình Chung.

Ngày 15/1, Công an phường Lưu Kiếm phát hiện Nguyễn Tiến Trường (SN 1976) đang vận chuyển 2 băng pháo nổ cuộn tròn (1,7kg).

Tại cơ quan công an, Trường khai bị dị tật bẩm sinh chân từ nhỏ nên không đi lại được. Tháng 10/2025, Trường nảy sinh ý định chế tạo pháo để bán kiếm lời. Đối tượng lên mạng học cách chế tạo pháo và mua vật liệu sản xuất với giá 800.000 đồng.

Khi chế tạo được 12 băng pháo, Trường mang 2 băng cuộn tròn trong cốp xe máy để mang đi bán kiếm lời thì bị cảnh sát phát hiện. Kiểm tra tại nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm 10 băng pháo (11kg) cùng nhiều dụng cụ để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Công an TP Hải Phòng xử lý các đối tượng sản xuất pháo nổ, sử dụng ma túy trái phép và các hành vi vi phạm giao thông.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng khám xét nơi ở Bùi Văn Thành (SN 1989, ở xã Việt Khê), thu giữ 4,5kg pháo nổ do Thành sản xuất, tự chế nhằm bán kiếm lời.

Bên cạnh đó, lực lượng HP22 – Công an TP Hải Phòng phối hợp với công an các xã, phường, đặc khu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố. Trong đó, Phòng CSGT Hải Phòng kiểm tra 832 người điều khiển phương tiện, phát hiện 15 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 13 phương tiện.