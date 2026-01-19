Bắt giữ 16 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

TPO - Sáng 19/1, Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, chỉ trong 1 ngày, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 nhóm với tổng cộng 16 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Trong đó, có 1 đối tượng đang bị Công an TPHCM truy nã.

Theo đó, trong sáng và trưa 18/1, Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp các đơn vị liên quan tuần tra biên giới và phát hiện bắt giữ 3 nhóm với tổng số 16 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Đáng chú ý, trong số này có đối tượng Bùi Thị Chúc Quỳnh (21 tuổi, ngụ xã Phú Giáo, TPHCM) đang bị Công an TPHCM truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị Biên phòng bắt giữ (ảnh phải) trong đó có đối tượng Bùi Thị Chúc Quỳnh (ảnh phải) đang bị truy nã.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng làm rõ một số đối tượng liên quan đến hoạt động đưa, rước người qua biên giới trái phép, nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý.

Đồn biên phòng Cầu Muống đã bàn giao Quỳnh cho Công an TPHCM tiếp nhận; tiếp tục phối hợp với các lực lượng xác minh nhân thân, lý lịch của những người còn lại để xử lý.

Trước đó, ngày 15/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cũng phối hợp lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các casino, trung tâm đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng. Gần đây, lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo, các đối tượng đã tìm cách trốn về Việt Nam. Để vượt biên, các đối tượng tự bơi qua sông và tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.