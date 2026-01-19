Hai đối tượng cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Hai người đàn ông dùng vật giống súng, mặc quần áo xe ôm công nghệ, đội mũ bảo hiểm, che mặt kín mít xông vào uy hiếp các nhân viên, bảo vệ, cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Gia Lai rồi bỏ trốn.

Clip ghi lại vụ án.

Ngày 19/1, lãnh đạo UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận, cơ quan công an cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có hai đối tượng nam giới cầm vật giống súng vào ngân hàng địa bàn phường này để uy hiếp, cướp tiền của ngân hàng.

Cụ thể, khoảng 15h28 cùng ngày, hai đối tượng nam giới đội mũ bảo hiểm kín mặt, xông vào chi nhánh ngân hàng đóng tại đường Trường Chinh, phường Hội Phú, dùng hai vật giống súng đe doạ, uy hiếp các nhân viên, bảo vệ.

Đối tượng mặc áo màu xanh da trời uy hiếp, đe doạ nhân viên ngân hàng.

Hai đối tượng nhặt tiền bỏ vào balo.

Các đối tượng lên xe máy rời đi.

Theo clip ghi lại, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng khống chế không cho người khác chạy ra ngoài, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch, để lấy nhiều cọc tiền vứt vào một chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng tới làm nhiệm vụ.

Thấy các đối tượng có các vật nghi là súng, những nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy. Chỉ trong vòng khoảng 3 phút, hai đối tượng này nhặt tiền, bỏ vào một balo rồi đi ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Theo nhận diện ban đầu, trong hai đối tượng có một người mặc áo của hãng xe công nghệ, một người mặc áo khoác màu xanh da trời.

Vụ việc không ai bị thương; số tiền mất đang được kiểm điểm.