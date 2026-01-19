Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ khai mỗi tháng nhận 50-100 triệu đồng của doanh nghiệp

TPO - Bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ khai nhận mỗi tháng nhận 50-100 triệu đồng để đi quan hệ giúp 2 công ty cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả.

Ngày 19/1, sang ngày xét xử thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ - bị cáo Nguyễn Nam Khánh tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) thừa nhận đã nhiều lần lợi dụng mối quan hệ công tác để liên hệ, tác động đến các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Avatek. Thông qua việc này, Khánh giúp 2 công ty được cấp 8 quyết định chỉ định kiểm nghiệm, hưởng lợi bất chính khoảng 2,4 tỷ đồng.

Bị cáo Khánh khai thêm rằng, toàn bộ số tiền bị cáo đều nhận qua tài khoản, mỗi tháng từ 50 đến 100 triệu đồng. Nguồn tiền nhận được ngoài chi vào việc ngoại giao để cấp phép cho 2 công ty còn lại duy trì quan hệ, mua quà Tết, tiếp khách, xăng xe.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến 2025, Nguyễn Nam Khánh nhận tổng cộng gần 4 tỷ đồng, nhằm tác động đến các cơ quan chức năng.

Đối với Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh), bị cáo buộc giúp sức làm giả 762 phiếu kết quả thử nghiệm và đưa hối lộ 410 triệu đồng. Trả lời HĐXX, bị cáo Linh khai không có chuyên môn, được giao nhiệm vụ chủ yếu đi “ngoại giao”, cảm ơn các bộ, ngành sau khi có quyết định cấp phép. Linh thừa nhận hành vi trái pháp luật, tỏ ra ăn năn, hối cải.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại phiên tòa.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) bị cáo buộc là người cầm đầu, chỉ đạo làm giả 118.046 phiếu thử nghiệm tại Công ty TSL, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Lượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai toàn bộ số tiền thu lợi dùng để đầu tư, duy trì hoạt động công ty, trả lương nhân viên, không mua tài sản cá nhân. Để hoạt động thuận lợi, Lượng đã chỉ đạo chuyển hơn 3 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh và 410 triệu đồng cho Nguyễn Hà Linh nhằm phục vụ việc xin cấp phép và “ngoại giao”.

Theo cáo buộc, Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty CP Khoa học công nghệ Avatek) là người trực tiếp chỉ đạo làm giả hơn 190.000 phiếu kết quả thử nghiệm tại Công ty Avatek, thu lợi bất chính hơn 99 tỷ đồng. Phương khai đây là chủ trương của mình, giao cho cấp dưới thực hiện với quy trình rút gọn, không lấy mẫu, không thử nghiệm nhưng vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu khách hàng. Công ty không quảng cáo công khai mà chỉ thực hiện khi khách có nhu cầu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX, các bị cáo khác như Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Thị Cẩm Tuyên, Trần Minh Tâm, Lý Bá Hào… đều nhận tội, cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên, không hưởng lợi ngoài tiền lương.

Hầu hết các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên có chuyên môn, khai mức lương dao động từ hơn 7 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng, không được chia lợi nhuận từ việc làm giả phiếu.

Tại phiên tòa này, bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. 96 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã tổ chức đường dây làm giả phiếu thử nghiệm an toàn thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn thông qua Công ty TSL và Avatek. Tổng cộng hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả đã được phát hành cho gần 13.000 tổ chức, cá nhân, với sự tham gia của 42 đơn vị môi giới...