Bắt giữ đối tượng sát hại hai mẹ con ở Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng mối quen biết, đối tượng Phùng Tiến Cao đã lừa người phụ nữ cùng con nhỏ lên khu vực đồi quế ở xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) để sát hại, cướp tài sản. Sau hơn 10 giờ gây án, đối tượng bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái), đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại Cơ quan điều tra, Phùng Tiến Cao khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, lợi dụng việc từng quen biết và nhiều lần giới thiệu cho chị Trần Thị H.H đi mua lợn trên địa bàn xã Xuân Ái nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Chiều 18/1, đối tượng gọi điện hẹn chị H. đến đường liên thôn thôn Quyết Hùng để dẫn đi xem đàn lợn, sau đó lừa nạn nhân (lúc này có con chị H. theo cùng mẹ) lên khu vực đồi quế và ra tay sát hại hai mẹ con nạn nhân. Gây án xong, đối tượng cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

25358.jpg
25356.jpg
Đối tượng Phùng Tiến Cao. Ảnh: Tống Huệ.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18/1, anh Vũ Xuân Đ (SN 1976, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) trình báo Công an xã Xuân Ái về việc vợ là chị Trần Thị H.H (SN 1983) và con gái là cháu Vũ Anh Th (SN 2019) đến xã Xuân Ái để xem đàn lợn mua về bán dịp Tết nhưng sau đó mất liên lạc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Xuân Ái, chính quyền địa phương, dân quân và người dân tổ chức rà soát, tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chị H đã tử vong tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng; cháu Th bị thương nặng, bất tỉnh gần đó và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
