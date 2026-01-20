Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp thực phẩm ở Huế về hành vi trốn thuế

Ngọc Văn
TPO - Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại Huế vừa bị khởi tố do mua hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn giả nhằm che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Ngày 20/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú phường Mỹ Thượng, TP. Huế) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi, về hành vi “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, có lượng khách hàng lớn là các trường học, cơ sở đào tạo và đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, để che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế, Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cho khách hàng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi trên không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế đã thực hiện các quyết định tố tụng theo quy định. Vụ việc hiện tiếp tục được Công an TP. Huế mở rộng điều tra, nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
