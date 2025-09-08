Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với một YouTuber về hành vi "trốn thuế"

LINH LÊ

HHTO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một YouTuber về hành vi "trốn thuế". Được biết, đây là một YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên sản xuất những video có nội dung "chủ tịch giả danh ai đó và cái kết".

Ngày 7/9, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (sinh năm 1987, trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "trốn thuế".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều người khác sản xuất video tại nhà riêng, các xã ở huyện Thường Xuân (cũ) và nhiều địa phương khác, sau đó đăng tải lên YouTube, nhận tiền quảng cáo từ công ty chủ quản nền tảng này.

Ngoài việc sử dụng một tài khoản tại ngân hàng V. để kê khai, nộp thuế theo quy định, H.V.Đ. còn dùng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Tuy nhiên, bị can đã dùng chứng từ, tài liệu phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp.

Trong giai đoạn trên, H.V.Đ. đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 120 triệu đồng.

youtuber-dong-thue-engt-wccm.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 4/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của H.V.Đ. để điều tra về hành vi "trốn thuế".

H.V.Đ. là một YouTuber có tiếng trên mạng xã hội, chuyên sản xuất các video ngắn với nội dung kiểu: "chủ tịch giả danh ai đó và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"… Kênh YouTube do H.V.Đ. quản lý hiện có gần 2 triệu lượt theo dõi và nhiều kênh mạng xã hội khác cũng có cả triệu lượt theo dõi.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#YouTuber #trốn thuế #Thanh Hóa #video chủ tịch giả nghèo #công an #YouTuber nổi tiếng #vi phạm pháp luật

