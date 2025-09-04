Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tất cả kỳ thi sát hạch lái xe dùng bộ đề 600 câu hỏi kể từ ngày 1/9/2025

LINH LÊ

HHTO - Theo quy định mới, kể từ ngày 1/9, những học viên đã khai giảng khoá học lái xe trước ngày 1/1/2025 nhưng chưa tham dự kỳ thi sát hạch sẽ phải chuyển sang thi theo bộ đề mới. Quy định này áp dụng nhằm đồng bộ nội dung và hình thức sát hạch theo tiêu chuẩn mới.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, bộ đề mới được cải tiến toàn diện về nội dung và cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, đồng thời chấm dứt tình trạng học đối phó, học mẹo kéo dài những năm qua.

Cụ thể, bộ đề gồm 600 câu hỏi được phân chia rõ ràng theo từng chương mục, bao phủ toàn diện các kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Nội dung không chỉ dừng lại ở luật giao thông, biển báo hay kỹ thuật lái xe mà còn bổ sung nhiều câu hỏi tình huống thực tiễn và kỹ năng xử lý nguy hiểm - một điểm cải tiến quan trọng nhằm đánh giá năng lực thực sự thay vì chỉ kiểm tra lý thuyết máy móc. Điều này đồng nghĩa với việc người thi không thể tiếp tục học vẹt hay học mẹo như trước mà phải thực sự hiểu và vận dụng được kiến thức trong thực tế.

Trong bộ đề còn có nhóm câu điểm liệt liên quan đến các hành vi nguy hiểm nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, lái xe khi có nồng độ cồn, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông… Trả lời sai bất kỳ câu điểm liệt nào thí sinh sẽ bị đánh trượt ngay lập tức, bất kể tổng số câu đúng. Đây là yếu tố bắt buộc thí sinh phải học kỹ, nắm chắc luật và không được phép chủ quan hay coi nhẹ bất kỳ phần nào của đề thi.

thi-ly-thuyet-xe-o-to.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Đối với học viên thuộc các khóa học khai giảng trước ngày 1/1/2025, kể cả các trường hợp vắng, trượt các kỳ sát hạch trước đó sẽ được sử dụng bộ 600 câu hỏi cũ do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) ban hành để thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến hết ngày 31/8/2025.

Đối với học viên thuộc các khóa học khai giảng sau ngày 1/1/2025, kể cả các trường hợp vắng hay trượt các kỳ sát hạch trước đó đều phải sử dụng bộ 600 câu hỏi mới do Cục CSGT - Bộ Công an ban hành để thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ kể từ ngày 1/6/2025.

Kể từ ngày 1/9/2025 trở đi, mọi trường hợp đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đều phải thi thống nhất theo bộ 600 câu hỏi mới do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an ban hành.

Với bộ đề mới việc học theo mẹo, học tủ hay chỉ đơn thuần ôn luyện lý thuyết suông sẽ không còn hiệu quả mà thậm chí có thể dẫn đến trượt do sai câu điểm liệt hoặc không hiểu đúng tình huống thực tế. Người thi cần tập trung ôn luyện toàn diện, chú trọng luyện tập câu hỏi tình huống và kỹ năng xử lý nguy hiểm.

Tổng hợp
