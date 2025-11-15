Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn khách hàng chuyển 140 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

TPO - Nhờ tinh ý và nghiệp vụ vững vàng của giao dịch viên, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình vừa kịp thời phát hiện và chặn đứng một vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp khách hàng tránh bị chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng.

Ngày 15/11, đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình cho biết, vừa can thiệp thành công một vụ chuyển tiền đáng ngờ. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14/11, một khách hàng đến yêu cầu chuyển 140 triệu đồng cho một người lạ. Thái độ vội vàng, lo lắng bất thường của khách khiến giao dịch viên nghi ngờ.

Trụ sở Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình.

Bằng sự tận tâm cùng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng nhanh chóng xác định khách hàng đang bị đối tượng lừa đảo điều khiển. Ngay lập tức, sự việc được báo cáo lên lãnh đạo và bộ phận chuyên môn để xử lý. Sau khi được giải thích rõ nguy cơ, khách hàng đã bình tĩnh trở lại và quyết định dừng giao dịch.

Hành động kịp thời của cán bộ Agribank không chỉ giúp bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng mà còn thể hiện vai trò quan trọng của ngành ngân hàng trong công tác phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Agribank đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản hay cá nhân không rõ ràng; khi gặp dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.