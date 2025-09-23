Nhóm nhân viên ngân hàng 'tiếp tay' doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

TPO - Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 23/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành), Phan Hồng Vân (Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (kế toán Công ty Đại Thành), Hoàng Thái Hà (cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/9.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn là: Phạm Hoàng Khôi, Đỗ Cao Đài, Nguyễn Xuân Bưởi, Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và Châu Tô Hồng Quang bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m2 đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú (cũ) của 2 cá nhân với giá hơn 44 tỷ đồng để đầu tư Dự án chung cư cao tầng Đại Thành. Sở Xây dựng TPHCM sau khi thẩm định đã cấp giấy phép cho dự án được xây dựng 18 tầng.

Bị cáo Phan Hồng Vân thành lập Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi và để người nhà, người quen của Vân làm giám đốc, còn mọi hoạt động của các công ty này do Vân quản lý điều hành. Trong khi đó, cáo trạng xác định, bị cáo Phan Hồng Vân được Ngô Triều Vân nhờ đứng tên làm giám đốc nhưng thực tế được phân công theo dõi xuất, nhập vật tư, phương tiện thực hiện dự án, mọi việc điều hành công ty là do Ngô Triều Vân.

Do Công ty Đại Thành có quan hệ vay vốn với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn nên Ngô Triều Vân quen biết với Hoàng Thái Hà. Hà nhờ Vân cho mượn các pháp nhân các công ty trên để vay tiền. Còn Vân giúp Hà bằng cách ký các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ, lập các hóa đơn, chứng từ không có thật liên quan đến việc xây dựng Dự án chung cư Đại Thành, giữa các công ty thành viên và cho Hà mượn tài khoản Công ty Đại Thành để Hà lập hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Sau khi được ngân hàng giải ngân 216,5 tỷ đồng, các bị cáo sử dụng tiền vay sai mục đích, nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng, hiện còn chiếm đoạt 168 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Liên quan đến khoản vay của Công ty Thành Đạt trong vụ án, Phan Hồng Vân ký các hợp đồng do tin tưởng Ngô Triều Vân, nghĩ dự án đang đầu tư thật và đã có sự đồng thuận từ phía ngân hàng, ký để có đủ thủ tục, phương án chứ không nghĩ sẽ gây ra hậu quả.

Cáo trạng xác định Phan Hồng Vân có vai trò giúp sức cho Ngô Triều Vân ký kết các hợp đồng khống, liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền còn nợ gốc là 8,1 tỷ đồng và nợ lãi là 12,4 tỷ đồng mà Vân đại diện Công ty Thành Đạt vay, còn dư nợ gốc tại Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.

Bị cáo Ngô Triều Vân, theo cáo trạng, đã lợi dụng việc triển khai thực hiện đầu tư dự án Chung cư Đại Thành và quen biết từ trước, sử dụng các Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt ký kết nhiều hợp đồng thi công không có thật, rồi lập hồ sơ vay tiền của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và đảm bảo tiền vay bằng tài sản khống, sử dụng tiền vay sai mục đích, chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc 168 tỷ đồng và nợ lãi 261,6 tỷ đồng.

Cáo trạng kết luận rằng, đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn do Ngô Triều Vân và các đồng phạm thực hiện.