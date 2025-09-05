Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giảm gần 60% vụ lừa đảo ngân hàng nhờ sinh trắc học

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 15/8, cả ngành ngân hàng có gần 124 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học. Kết quả này góp phần làm giảm gần 60% số khách hàng bị lừa đảo, mất tiền.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 15/8, cả ngành Ngân hàng đã có gần 124 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số).

Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).

sinhtrac.png
100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, tổ chức đã sinh trắc học.

Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, góp phần làm giảm gần 60% số vụ lừa đảo, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 44% về số lượng và 25% về giá trị; qua kênh Internet tăng 49,6% về số lượng và 35,6% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng hơn 38% về số lượng và hơn 21% về giá trị; giao dịch qua QR Code tăng gần 67% về số lượng và gần 160% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 4,4% về số lượng và tăng hơn 45% về giá trị; qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng gần 15% về số lượng và 3,7% về giá trị.

So với cùng kỳ năm 2024, trong 7 tháng đầu năm nay giao dịch qua ATM tiếp tục giảm gần 16% về số lượng và giảm 4,9% về giá trị cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân đang có xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngọc Mai
#lừa đảo ngân hàng #sinh trắc học #an ninh tài chính #đối chiếu sinh trắc #giao dịch số #ngân hàng nhà nước #tăng cường an ninh

