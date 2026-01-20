Triệt phá đường dây lừa bán thiếu nữ vùng cao vào quán karaoke

TPO - Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm, làm quen, sau đó dụ dỗ, lừa bán các cháu gái tại một số tỉnh vùng cao như Sơn La, Lào Cai cho các cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố loạt bị can về các tội “Mua bán người” và “Đánh bạc”. Một số đối tượng trong nhóm này liên quan đường dây bán các thiếu nữ ở một số tỉnh vùng cao cho cơ sở kinh doanh karaoke.

Các đối tượng: Phạm Đức An, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải và Nguyễn Thị Thu Thảo Ảnh Công an cung cấp.

Cụ thể, có 2 bị can bị khởi tố cùng về 2 tội “Mua bán người” và “Đánh bạc” là Phạm Đức An (SN 1993, trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng) và Lê Đình Luật (SN 1986, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). 4 đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán người” gồm Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000, trú tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh), Doãn Đình Dương (SN 2006, trú tại xã Ba Vì, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) và Lê Văn Hải.

4 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc” là Nguyễn Thị Hà (SN 1957), Phạm Thị Hương (SN 1984), Lương Tuấn Đạt (SN 1971) và Hà Thị Hường (SN 1979). Cả 4 bị can này đều trú quán tại TP Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Ích (SN 1973, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi đánh bạc; tạm giữ hình sự Trần Quang Nội (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Lê Hữu Thắng (SN 2001, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hương, Lương Tuấn Đạt, Hà Thị Hường. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, khoảng 18 giờ 50 ngày 26/12/2025, tại khu vực thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hải Lạng và Công an xã Hải Hòa kiểm tra xe ô tô BKS 15A-90018. Trên xe lúc này có Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo và cháu M.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Sơn La). Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện của hoạt động mua bán người, lực lượng chức năng đã đưa những người này về trụ sở làm việc, đồng thời khẩn trương xác minh làm rõ.

Điều tra ban đầu xác định Doãn Đình Dương và Nguyễn Văn Khánh là những đối tượng đã bán cháu M.T.N cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo, chủ quán Karaoke Hồng Trà 2 thuộc thôn Khe Tiên, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh, với giá 17 triệu đồng.

Lê Đình Luật được xác định đã có hành vi giúp sức cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo trong việc mua bán cháu M.T.N. Ngoài ra cơ quan điều tra đang làm rõ việc Phạm Đức An và Lê Đình Luật liên quan hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Hà....

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Doãn Đình Dương và Nguyễn Văn Khánh lợi dụng mạng xã hội thường xuyên tìm kiếm, làm quen, sau đó dùng thủ đoạn gian dối để dụ dỗ, lừa bán các cháu gái tại một số tỉnh vùng cao như Sơn La, Lào Cai cho các cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng Vũ Văn Ích, Trần Quang Nội, Lê Hữu Thắng. Ảnh Công an cung cấp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định, làm rõ vai trò của từng người liên quan, đồng thời rà soát khả năng còn nạn nhân khác và các mắt xích liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên không gian mạng, không nhẹ dạ tin theo lời dụ dỗ, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” để tránh bị lợi dụng.