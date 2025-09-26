Bắt tội phạm về mại dâm, phát hiện thêm tội phạm mua bán người

TPO - Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM - cho hay khi đấu tranh, xử lý các đối tượng, các đường dây môi giới mại dâm, chứa mại dâm, đơn vị phát hiện thêm nhiều loại tội phạm khác như mua bán người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 26/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

Trao đổi tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM - cho biết, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, tệ nạn mại dâm cũng biến tướng theo, đi từ thấp đến cao và có nhiều loại hình từ bình dân, trung cấp đến cao cấp, từ các cơ sở như quán cà phê đèn mờ cho đến massage kích dục, nhà hàng, karaoke.

Cùng với đó, các đối tượng cũng sử dụng internet, các trang mạng xã hội để điều hành các hoạt động môi giới mại dâm.

Thượng tá Lê Duy Sâm thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo Thượng tá Sâm, trong thời gian qua, Phòng PC02 đã phối hợp Cục C02, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng, các đường dây môi giới mại dâm, chứa mại dâm.

“Khi bắt, xử lý các loại tội phạm này, chúng tôi phát hiện thêm nhiều loại tội phạm khác như mua bán người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng cũng tìm người móc nối với cơ quan chức năng để lo lót để không bị xử lý, tuy nhiên không kết nối được và chiếm đoạt luôn số tiền”, Phó trưởng phòng PC02 Công an TPHCM cho hay.

Ông Sâm cũng cho biết ngoài ra còn có việc tổ chức sử dụng chất ma túy, mua bán hàng cấm; cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng. Từ đó, những vụ án điển hình nổi lên rất nhiều, có sự tham gia của các cô gái trẻ đến các MC, người mẫu, hoa hậu.

“Ở đây nổi lên việc các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội để tuyển dụng, lôi kéo các cô gái trẻ thực hiện việc mua bán dâm, đưa vào các nhóm kín, kết hợp các khách sạn tổ chức mua bán dâm”, Thượng tá Lê Duy Sâm nêu.

Cũng theo lãnh đạo PC02, các đối tượng người nước ngoài kết hợp người Việt Nam đầu tư, mở các cơ sở dịch vụ ăn uống, karaoke và chỉ tiếp khách nước ngoài, người nước ngoài cũng tiếp nhưng không cho tiếp viên ra phục vụ. Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý nhiều vụ việc và bắt giữ nhiều đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, trong giai đoạn vừa qua, các cơ quan chức năng thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều vụ việc có yếu tố tội phạm mại dâm. Cũng từ đây, nhận thấy tình trạng một cơ sở vi phạm nhiều lần, số lần tái phạm cũng rất rõ. Số lượng cuộc truy quét, triệt phá các vụ việc cũng diễn ra đáng kể, phát hiện hơn 2.200 người vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương các đơn vị có thành tích điển hình trong đấu tranh phòng, chống mại dâm giai đoạn vừa qua. Ảnh: Ngô Tùng

Theo bà Thúy, các đường dây môi giới, tổ chức mại dâm có tổ chức tinh vi, đặc biệt sử dụng công nghệ cao, không gian mạng.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng, ngừa các loại tội phạm này. TPHCM sau khi sáp nhập có địa bàn quản lý rộng hơn, đặc điểm từng khu vực khác nhau, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nắm chắc tình hình cơ sở.

Mặt khác, hoạt động mại dâm ngày càng biến tướng phức tạp, đặc biệt diễn ra trên không gian mạng và mạng xã hội, tạo ra nhiều thách thức mới cho công tác quản lý. Do đó đặt ra yêu cầu phải coi nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ngang tầm với nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân.

Bà Thúy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, tăng cường truyền thông trên các phương tiện đại chúng. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm; duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả; đồng thời lựa chọn các địa bàn trọng điểm để xây dựng thí điểm mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp. Việc nghiên cứu, bố trí lực lượng theo từng khu vực sẽ được đẩy mạnh, nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả, đúng đặc thù từng địa bàn.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TPHCM có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (cơ sở lưu trú; nhà hàng karaoke và cơ sở massage; vũ trường, bar, beer club, công ty giải trí biến tướng thành bar, với hơn 21.600 nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; số nhân viên có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là gần 4.500 người.