Vi phạm giao thông ở TPHCM sẽ bị phạt lao động công ích?

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó, nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như phạt lao động công ích.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, UBND - Ban An toàn giao thông cấp xã về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý III năm 2025.

Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, tập trung theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất phương án, giải pháp tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ.

UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, nhất là các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề bất cập trong hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, trong đó lưu ý lộ trình thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; kế hoạch tuyên truyền về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh; đồng thời tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch vận động để “lấy lại” đường cho người đi bộ.

Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua để rà soát, thống kê, phân loại công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt; xây dựng kế hoạch giải tỏa dứt điểm, ưu tiên các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối. Đồng thời chỉ đạo trong hệ thống giáo dục thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai công tác quản lý, bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.