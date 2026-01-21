Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy qua mạng, có người nước ngoài tham gia

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 20/1, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép cần sa hoạt động trên không gian mạng.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

616808301-844099285291917-897558968551424115-n.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án. Nguồn PC04.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 100% các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3,2 kg ma túy cần sa cùng 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa.

Hiện PC04 Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định, với trạng thái sẵn sàng cao nhất, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và nâng cao cảnh giác với tội phạm “bắt cóc online” do Công an TPHCM tổ chức ngày 19/1, Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng Phòng PC04 cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy. So với năm 2024, số vụ tăng 22,6% và số bị can tăng 32,29%. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một tấn ma túy các loại và gần 500 kg tiền chất ma túy.

Đáng báo động, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Trong số hơn 15.000 người vi phạm, có hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30. Riêng đối với học sinh, sinh viên, cơ quan chức năng phát hiện 61 trường hợp phạm tội. Ngoài ra, có 10 cán bộ công chức phạm tội, nhiều người có học thức và giữ chức vụ trong các ban, ngành.

Theo lãnh đạo PC04, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng ngụy trang chất cấm trong bao bì thực phẩm, đồ ăn, thức uống để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

An Yên
#ma túy #TP.HCM #đường dây #cần sa #bắt giữ #đối tượng #TPHCM #mạng #người nước ngoài #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy #PC04

Xem thêm

Cùng chuyên mục