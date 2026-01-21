Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma tuý và ‘nước vui’ qua biên

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt quả tang 2 đối tượng Mùa A Vàng (SN 1984) và Mùa Chống Khua (SN 1996), cùng trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp và 10 gói “nước vui” qua biên giới.

a2.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy.

Theo Bộ đội Biên phòng Sơn La, vào hồi 14 giờ ngày 20/1, tại Tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, đơn vị chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công Chuyên án SL0126, bắt giữ hai đối tượng Mùa A Vàng và Mùa Chống Khua về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói “nước vui”, 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

a1.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói “nước vui”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam, đưa về xuôi để tiêu thụ, tiền công sẽ được trả sau khi giao hàng thành công. Hiện danh tính đối tượng thuê vận chuyển đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#ma túy #biên giới #Sơn La #bắt giữ #đối tượng #pháp luật #tội phạm #ma túy tổng hợp

Xem thêm

Cùng chuyên mục