Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 26 – 27/1, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân thăm Việt Nam, năm 2024. (Ảnh: VNA)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện mừng đến Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm thành lập nước, đặc biệt là 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.

Bức điện khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối, mục tiêu để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, thành hệ thống đồng bộ, sâu rộng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.