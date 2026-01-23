Động thái của Cục Đường bộ về đề xuất cấm xe khách 2 tầng chạy đường miền núi

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá tác động của đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III, cấp IV miền núi, sau loạt tai nạn nghiêm trọng.

Trong văn bản gửi các Sở Xây dựng mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị rà soát số liệu và có ý kiến đánh giá kỹ lưỡng về đề xuất cấm xe giường nằm 2 tầng tại khu vực miền núi. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2024/NĐ-CP và Nghị định 165/2024/NĐ-CP về kinh doanh vận tải đường bộ.

Cơ quan quản lý ngành đường bộ yêu cầu các Sở thống kê chi tiết danh sách xe giường nằm 2 tầng, lộ trình hoạt động (đặc biệt là các tuyến đi qua đường cấp III, IV miền núi).

Quan trọng hơn, các địa phương cần đánh giá kỹ các yếu tố tác động, mức độ ảnh hưởng đến doanh nghiệp vận tải, người lao động và hành khách nếu áp dụng lệnh cấm này. Song song đó, cơ quan quản lý cũng xem xét các phương án bổ sung như: Tổ chức lại giao thông, quy định khung giờ hoạt động, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa hoặc tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh.

Hiện trường lật xe khách trên quốc lộ 6 rạng sáng 17/1 vừa qua khiến 4 người tử vong. Ảnh: DRVN.

Đề xuất cấm xe giường nằm 2 tầng hoạt động trên đường cấp III, cấp IV miền núi xuất phát từ kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thực tế cho thấy loại phương tiện này có trọng tâm cao hơn xe ghế ngồi, dẫn đến nguy cơ bị lật xe rất cao khi di chuyển qua các đoạn đường đèo dốc, khúc cua tay áo hoặc đường có bán kính cong nhỏ đặc thù của miền núi.

Số liệu thống kê cho thấy, tình hình tai nạn liên quan đến loại xe này đang ở mức báo động. Từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2025, toàn quốc xảy ra 352 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách giường nằm, làm 241 người chết và 270 người bị thương.

Đáng chú ý, trong số 6 vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (làm chết 34 người, bị thương 66 người), có tới 4 vụ xảy ra trên các tuyến đường miền núi. Điển hình như vụ tai nạn tại Km 151 Quốc lộ 2 (Tuyên Quang - nay là Hà Giang) vào tháng 3/2024 làm 6 người chết, hay vụ lật xe khách giường nằm tại Km 225+150 Quốc lộ 6 vào rạng sáng 17/1 vừa qua làm 4 người chết tại hiện trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về rà soát các dự thảo Nghị định trong lĩnh vực đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá lại độ an toàn của phương tiện này. Trước mắt, cơ quan này đề xuất cấm xe ô tô khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III, cấp IV miền núi.

Trước tính chất cấp thiết của đề xuất, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 26/34 Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh...) chưa gửi ý kiến phải khẩn trương phản hồi trước hôm nay (23/1). Bởi tính đến ngày 19/1, mới chỉ có 8 địa phương (gồm Lâm Đồng, Lào Cai, Sơn La, Tây Ninh, Tuyên Quang, TPHCM, Ninh Bình, Hưng Yên) gửi văn bản góp ý.