Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Quốc lộ 6 lại 'vỡ' tiến độ mặt bằng

Anh Trọng

TPO - Được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chậm nhất đến 31/12/2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 (QL6), nhưng đến nay chính quyền các địa phương vẫn chưa xong công tác GPMB.

Tại các phường có dự án đi qua như Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng hiện công trường vẫn thi công xôi đỗ, có đoạn dự án các nhà thầu chưa thể triển khai thi công mặc dù dự án đã khởi công nhiều năm nay với nguyên nhân chính là vướng mặt bằng.

Theo thống kê, trên địa bàn Yên Nghĩa có diện tích phải giải phóng mặt bằng khoảng 12,4ha, với 622 hộ gia đình, cá nhân có liên quan, đến thời điểm 31/12/2025 chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch để triển khai thi công tổng thể. Trên địa bàn phường Dương Nội, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 0,28 ha với hơn 50 hộ dân có liên quan, nhưng đến nay (tháng 1/2026) địa phương vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

tp-2-3839.jpg
Dự án mở rộng QL6 vẫn đang treo nhiều đoạn vì vướng mặt bằng.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có văn bản yêu cầu, UBND các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa... hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2026; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án (đất ở, đất khác) trên địa bàn trong quý II/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (Hà Đông) - đến thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ). Dự án được khởi công tháng 12/2022 và có tiến độ hoàn thành năm 2027. Theo Quyết định đầu tư, từ mặt cắt đường hiện có rộng 6 đến 10 mét, dự án sẽ mở rộng tuyến đường lên đến 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Với tiến độ GPMB được thành phố Hà Nội giao cho chính quyền các địa phương hoàn thành trong các năm 2023 - 2024, sau đó kéo dài đến 2025, nhưng đến nay – đã tháng 1/2026 các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Anh Trọng
#QL6 #năng cấp mở rộng ql6 #yên nghĩa #dương nội #kiến hưng #chậm tiến độ ql6

Xem thêm

Cùng chuyên mục