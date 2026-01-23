Hà Nội yêu cầu triển khai chính sách đặc thù để tăng tốc GPMB

TPO - Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, đúc rút và vận dụng kinh nghiệm từ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 4 và các chính sách đặc thù để đảm bảo giải ngân 100% vốn trước 30/9.

Ngày 22/1, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về thúc đẩy triển khai dự án và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026; trước ngày 30/9/2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Trong đó, mục tiêu đến hết quý I/2026 phấn đấu đạt 26% kế hoạch giao đầu năm; đến hết quý II/2026 phấn đấu đạt 59% kế hoạch; đến hết quý III/2026 phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thành GPMB sau nhiều năm ách tắc

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong đó quyết liệt giải phóng mặt bằng, không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng. Tinh thần đề ra là “vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”; “vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm”, không đùn đẩy, né tránh, không trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá, đúc rút và vận dụng kinh nghiệm từ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 4 và các chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15. Đồng thời sở này cần nghiên cứu các khung chính sách bồi thường thống nhất cho dự án lớn và tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo áp dụng đồng bộ, thống nhất các giải pháp, cơ chế giải phóng mặt bằng hiệu quả thời gian qua trên địa bàn thành phố. Hoàn thành trong quý I/2026.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tham mưu UBND TP Hà Nội cơ chế, chính sách xử lý đối với trường hợp khó khăn về nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ nhà thương mại và nhà ở xã hội ngoài ngân sách phục vụ tái định cư, bảo đảm phù hợp thực tiễn và khả năng triển khai; hoàn thiện quỹ nhà tái định cư đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng để bố trí tái định cư ngay khi người dân chấp thuận.

Về nguyên vật liệu, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện chính sách đặc thù theo nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đánh giá toàn bộ nhu cầu khai thác mỏ đất, đá, cát trên địa bàn thành phố; dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch khai thác, tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án triển khai trên địa bàn trong đó ưu tiên khai thác các nguồn cung lân cận theo khu vực triển khai công trình để tiết kiệm các chi phí phát sinh và bảo vệ môi trường…

Về thể chế, triển khai các thủ tục đầu tư, giao các sở chuyên ngành tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục tăng cường phân cấp, uỷ quyền cho các xã, phường thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư; xây dựng quy trình, rút gọn các thủ tục hành chính xuống còn ½ so với hiện hành và áp dụng “làn xanh” 24h đối với các dự án trọng điểm, lớn.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp xã, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng tiến độ cụ thể trong đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho xã; rà soát kỹ các dự án cấp xã, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Các dự án được đầu tư phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần ổn định, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Kiên quyết thực hiện việc dừng, giãn hoãn các dự án chưa thật sự hiệu quả, chưa cấp thiết, không phù hợp với quy hoạch để tránh lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực đầu tư công...