Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn giám sát của HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 8 phường trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/1, Đoàn giám sát số 4 của HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 8 phường, gồm: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa.

Tại buổi làm việc, đại diện các phường cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ trọng tâm. UBND các phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các tổ dân phố trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ liên quan.

1-1.jpg
Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng đoàn Giám sát số 4 làm việc với đại diện 8 phường về công tác chuẩn bị bầu cử.

Bên cạnh đó, các phường cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Ví như công tác lập, rà soát danh sách cử tri từ dữ liệu dân cư quốc gia. Một số địa bàn gặp khó khăn khi quá trình trích xuất dữ liệu chưa hoàn toàn sát với biến động dân cư. Bên cạnh đó, việc tiếp cận, khai thác và điều chỉnh dữ liệu dân cư còn gặp khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Trưởng đoàn giám sát cho biết: Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các phường triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Ông Duy Hoàng Dương cũng yêu cầu các phường cần rà soát lựa chọn người có uy tín, trách nhiệm, kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công an các phường cần phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố để rà soát nhằm không bỏ sót, bỏ lọt cử tri trên địa bàn.

Ngoài ra, các phường cần bố trí ứng trực tại các điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử, hướng dẫn người ứng cử kê khai thông tin bảo đảm chính xác, đầy đủ; phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương chặt chẽ, đúng quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử, tự ứng cử; rà soát kinh phí, khu vực bỏ phiếu.

Ông Duy Hoàng Dương cũng đề nghị các phường cần giao trách nhiệm cụ thể từng cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, địa bàn; thực hiện thường xuyên chế độ báo cáo, trao đổi để các đơn vị liên quan tìm giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử được vận hành thông suốt, đúng quy định.

Thanh Hiếu
#Bầu cử #Hà Nội #Đoàn Giám sát #ĐBQH

Xem thêm

Cùng chuyên mục