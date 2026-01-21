Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội chuẩn bị phòng tiếp công dân trực tuyến, chấm dứt xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại bằng văn bản giấy

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội yêu cầu các sở ngành, UBND phường xã bố trí cán bộ đủ năng lực; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền, máy scan tốc độ cao); phòng tiếp công dân trực tuyến để vận hành hệ thống xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên môi trường số từ 15/2/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 292 về việc triển khai “Nền tảng quản lý công tác khiếu nại, tố cáo quốc gia”.

Theo đó, ngày 12/1/2026, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng “Nền tảng quản lý khiếu nại, tố cáo quốc gia” (Nền tảng). Để Nền tảng được triển khai thống nhất, đồng bộ, UBND TP. Hà Nội có yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng Ban Tiếp công dân TP khẩn trương tổ chức triển khai Nền tảng tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó cần bố trí cán bộ đủ năng lực; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền, máy scan tốc độ cao); phòng tiếp công dân trực tuyến (khi có hướng dẫn cụ thể) và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hệ thống thông suốt, hiệu quả từ ngày 15/2/2026.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Ảnh minh họa

Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu cũ; tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai gửi về Thanh tra Thành phố để tổng hợp.

UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra Thành phố chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nền tảng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tham mưu UBND TP chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ Thanh tra Thành phố về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị quản lý tài khoản quản trị hệ thống của nền tảng; Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nền tảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thông suốt từ Thành phố đến cơ sở;

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các Ban Đảng của Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia cập nhật, quản lý, khai thác Nền tảng và kịp thời trao đổi với Thanh tra Thành phố để điều chỉnh, xử lý các bất cập, hoàn thiện đảm bảo sử dụng thống nhất Nền tảng trong toàn hệ thống chính trị của Thành phố.

Trước đó tại Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng “Nền tảng quản lý khiếu nại, tố cáo quốc gia”, ông Trần Đình Cảnh - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện công tác xử lý đơn thư của Hà Nội đang đứng trước áp lực rất lớn cả về khối lượng lẫn tính chất phức tạp.

Cụ thể năm 2025, TP tiếp nhận hơn 64.000 đơn, thư. Trong đó có gần 47.000 đơn đủ điều kiện giải quyết. Đáng chú ý, tình trạng đơn thư trùng lặp diễn ra phổ biến. Nhiều trường hợp công dân gửi lại các nội dung đã được giải quyết từ trước.

Trước thực tế trên, ông Cảnh đánh giá cao việc Thanh tra Chính phủ xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại. Bởi giải pháp "rất ưu việt" trên sẽ có khả năng tạo ra bước chuyển căn bản trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Dự kiến từ 1/3/2026, Hà Nội sẽ chấm dứt hoàn toàn việc xử lý đơn, thư bằng văn bản giấy, chuyển sang môi trường số, theo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Trần Hoàng
#Chuyển đổi số trong xử lý đơn thư #Nền tảng quản lý khiếu nại #tố cáo #Tiếp công dân trực tuyến #Triển khai công tác giải quyết đơn thư #Cải cách hành chính tại Hà Nội #Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý #Nâng cao hiệu quả xử lý tố cáo #Chấm dứt xử lý đơn giấy #Phối hợp giữa các cơ quan chính quyền #Chuyển đổi phương thức tiếp công dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục