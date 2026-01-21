Hà Nội chuẩn bị phòng tiếp công dân trực tuyến, chấm dứt xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại bằng văn bản giấy

TPO - Hà Nội yêu cầu các sở ngành, UBND phường xã bố trí cán bộ đủ năng lực; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền, máy scan tốc độ cao); phòng tiếp công dân trực tuyến để vận hành hệ thống xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên môi trường số từ 15/2/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 292 về việc triển khai “Nền tảng quản lý công tác khiếu nại, tố cáo quốc gia”.

Theo đó, ngày 12/1/2026, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng “Nền tảng quản lý khiếu nại, tố cáo quốc gia” (Nền tảng). Để Nền tảng được triển khai thống nhất, đồng bộ, UBND TP. Hà Nội có yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng Ban Tiếp công dân TP khẩn trương tổ chức triển khai Nền tảng tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó cần bố trí cán bộ đủ năng lực; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền, máy scan tốc độ cao); phòng tiếp công dân trực tuyến (khi có hướng dẫn cụ thể) và các điều kiện cần thiết khác để vận hành hệ thống thông suốt, hiệu quả từ ngày 15/2/2026.

Ảnh minh họa

Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu cũ; tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai gửi về Thanh tra Thành phố để tổng hợp.

UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra Thành phố chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nền tảng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tham mưu UBND TP chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ Thanh tra Thành phố về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị quản lý tài khoản quản trị hệ thống của nền tảng; Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nền tảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thông suốt từ Thành phố đến cơ sở;

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các Ban Đảng của Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia cập nhật, quản lý, khai thác Nền tảng và kịp thời trao đổi với Thanh tra Thành phố để điều chỉnh, xử lý các bất cập, hoàn thiện đảm bảo sử dụng thống nhất Nền tảng trong toàn hệ thống chính trị của Thành phố.

Trước đó tại Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng “Nền tảng quản lý khiếu nại, tố cáo quốc gia”, ông Trần Đình Cảnh - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện công tác xử lý đơn thư của Hà Nội đang đứng trước áp lực rất lớn cả về khối lượng lẫn tính chất phức tạp.

Cụ thể năm 2025, TP tiếp nhận hơn 64.000 đơn, thư. Trong đó có gần 47.000 đơn đủ điều kiện giải quyết. Đáng chú ý, tình trạng đơn thư trùng lặp diễn ra phổ biến. Nhiều trường hợp công dân gửi lại các nội dung đã được giải quyết từ trước.

Trước thực tế trên, ông Cảnh đánh giá cao việc Thanh tra Chính phủ xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại. Bởi giải pháp "rất ưu việt" trên sẽ có khả năng tạo ra bước chuyển căn bản trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Dự kiến từ 1/3/2026, Hà Nội sẽ chấm dứt hoàn toàn việc xử lý đơn, thư bằng văn bản giấy, chuyển sang môi trường số, theo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.