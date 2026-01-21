Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Độc đáo bộ tượng ngựa độc bản Tây Nguyên chào Tết Bính Ngọ tại Hà Nội

Nam Giang

TPO - Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tác phẩm điêu khắc ngựa độc bản mang phong cách Tây Nguyên đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

VIDEO: Độc đáo bộ tượng ngựa độc bản Tây Nguyên chào Tết Bính Ngọ ngay tại Hà Nội.
tuong-ngua-anh-32.jpg
Trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) là hoạt động văn hóa chào xuân Tết Bính Ngọ 2026, giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hóa khác.
tp-tuong-ngua-anh-38.jpg
"Ngựa về phố" góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ - bền bỉ - vươn xa.
tp-tuong-ngua-anh-44.jpg
Hình tượng ngựa hiện lên như biểu trưng của sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ, là những phẩm chất gắn bó với đời sống cộng đồng và các hành trình lịch sử của người Việt.
tp-tuong-ngua-anh-58.jpg
Các tác phẩm và tư liệu trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận về hình tượng ngựa: từ chiều sâu nghiên cứu văn hoá, ngôn ngữ tạo hình hội họa đương đại đến các hình thức nghệ thuật sắp đặt sáng tạo.
tp-tuong-ngua-anh-12.jpg
tp-tuong-ngua-anh-11.jpg
tp-tuong-ngua-anh-10.jpg
Trưng bày khắc họa hình ảnh con ngựa vừa gần gũi với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng bứt phá trong tư duy, hành động và sáng tạo của xã hội đương đại.
tp-tuong-ngua-anh-40.jpg
tp-tuong-ngua-anh-34.jpg
tp-tuong-ngua-anh-23.jpg
Những con ngựa học bài, ngựa giám thị, ngựa canh trẻ học, hay ngựa vinh quy bái tổ (ngựa cưỡi trên con ngựa khác) được khắc họa một cách sinh động.
tp-tuong-ngua-anh-25.jpg
tp-tuong-ngua-anh-18.jpg
tp-tuong-ngua-anh-21.jpg
Các tác phẩm giữ nguyên những nét đục, nét tạc mộc mạc, không sơn phết qua đó phản ánh tinh thần ngay thẳng, tự do và bản chất chân thực của con người Tây Nguyên.
tp-tuong-ngua-anh-28.jpg
tp-tuong-ngua-anh-6.jpg
tp-tuong-ngua-anh-47.jpg
Tượng ngựa được tạo hình sinh động, mang đậm sắc văn hóa Á Đông.
tp-tuong-ngua-anh-46.jpg
"Ngựa về phố" để lại dấu ấn như một sự kiện văn hóa ý nghĩa, mang đến cho công chúng những trải nghiệm thẩm mỹ độc đáo.
tp-tuong-ngua-anh-9.jpg
tp-tuong-ngua-anh-61.jpg
tp-tuong-ngua-anh-37.jpg
Tác phẩm gây ấn tượng nhất là cụm 7 cột gỗ đường kính 20cm, khắc họa hoa văn, hình thái đời sống của người Ê Đê, thu hút nhiều người dân và du khách đến chụp ảnh.
tp-tuong-ngua-anh-63.jpg
tp-tuong-ngua-anh-65.jpg
tp-tuong-ngua-anh-67.jpg
Sự đa dạng chất liệu và phong cách từ gỗ dân gian, sơn mài đến hội họa hiện đại tạo nên một không gian trưng bày nhiều lớp nghĩa, nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại, bổ sung cho nhau.
tp-tuong-ngua-anh-2.jpg
Tác phẩm "Ngựa Hoa Mai" độc đáo tại buổi trưng bày.
tp-tuong-ngua-anh-48.jpg
Trưng bày thu hút đông đảo công chúng đến tham quan.
tp-tuong-ngua-anh-56.jpg
Trưng bày “Ngựa về phố” kéo dài đến hết tháng 3/2026.
Nam Giang
#ngựa #Tây Nguyên #Văn Miếu #Tết Bính Ngọ #nghệ thuật #truyền thống #Hà Nội

