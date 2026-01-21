Độc đáo bộ tượng ngựa độc bản Tây Nguyên chào Tết Bính Ngọ tại Hà Nội

TPO - Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tác phẩm điêu khắc ngựa độc bản mang phong cách Tây Nguyên đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
Trưng bày khắc họa hình ảnh con ngựa vừa gần gũi với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng bứt phá trong tư duy, hành động và sáng tạo của xã hội đương đại.
Những con ngựa học bài, ngựa giám thị, ngựa canh trẻ học, hay ngựa vinh quy bái tổ (ngựa cưỡi trên con ngựa khác) được khắc họa một cách sinh động.
Các tác phẩm giữ nguyên những nét đục, nét tạc mộc mạc, không sơn phết qua đó phản ánh tinh thần ngay thẳng, tự do và bản chất chân thực của con người Tây Nguyên.
Tượng ngựa được tạo hình sinh động, mang đậm sắc văn hóa Á Đông.
Tác phẩm gây ấn tượng nhất là cụm 7 cột gỗ đường kính 20cm, khắc họa hoa văn, hình thái đời sống của người Ê Đê, thu hút nhiều người dân và du khách đến chụp ảnh.
Sự đa dạng chất liệu và phong cách từ gỗ dân gian, sơn mài đến hội họa hiện đại tạo nên một không gian trưng bày nhiều lớp nghĩa, nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại, bổ sung cho nhau.