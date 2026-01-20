Cận cảnh công trường cầu Vân Phúc hơn 3.400 tỷ đồng vượt sông Hồng

TPO - Là trục động lực mới kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, dự án cầu Vân Phúc (trị giá 3.443 tỷ đồng) đang được các nhà thầu tập trung tổng lực thi công. Cây cầu vượt sông Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực lân cận và vùng Thủ đô.

Cầu Vân Phúc trị giá 3.443 tỷ đồng bắc qua sông Hồng hiện đang thi công ra sao?

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng (thuộc xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc - Thành phố Hà Nội) có điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 32 xã Phúc Thọ; điểm cuối tuyến tiếp nối với dự án tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc (ranh giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ) được khởi công ngày 19/8/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư là 3.443 tỷ đồng, là dự án nhóm A do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cầu Vân Phúc được xây bắc qua sông Hồng, kết nối trực tiếp khu vực phía Tây Bắc Hà Nội với các tỉnh lân cận, hình thành trục giao thông liên vùng mới.

Theo thiết kế, dự án bao gồm cầu vượt sông và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, với tổng chiều dài tuyến khoảng 7,7km.

Trong đó, cầu chính được xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bảo đảm năng lực khai thác lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển giao thông hiện đại. Tuyến đường dẫn được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự kiến hoàn thành kết cấu phần dưới khoảng tháng 12/2026; hoàn thành kết cấu phần trên khoảng tháng 10/2027; hoàn thành thông xe toàn bộ dự án trong quý IV/2027.

Hiện nhà thầu đang huy động nhiều nhân công, máy móc tiến hành thi công xây dựng mặt bằng công trường, mố nhô, cầu tạm để chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo trục kết nối các tuyến đường đã được đầu tư. Đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh lân cận và các tỉnh trong vùng Thủ đô.