Hà Nội bổ sung loạt chính sách hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

TPO - UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định bổ sung một loạt chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư khi nhà nước trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của UBND thành phố quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của UBND thành phố, cụ thể như sau:

Bổ sung Khoản 2 Điều 6: "Nhà, công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần mà phần còn lại đảm bảo khả năng sử dụng thì ngoài việc được bồi thường diện tích nhà, công trình phải phá dỡ đến chỉ giới cắt xén theo quy hoạch, còn được bồi thường bổ sung phần nhà, công trình bị ảnh hưởng do cắt xén, phá dỡ theo quy định".

Sửa đổi mức hỗ trợ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 là 15 triệu đồng/mộ (khoản 2, 3 Quyết định 56 mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/mộ).

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) đang được triển khai

Sửa đổi Điều 17: "Người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí tạm cư vào quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí tái định cư với mức 2,5 triệu đồng/nhân khẩu thực tế ăn ở tại nơi thu hồi đất/tháng (Điều 17, Quyết định 56 là 1,5 triệu đồng/khẩu) hoặc 5 triệu đồng/hộ độc thân/tháng (Quyết định 56 là 3 triệu đồng) nhưng mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/thửa đất ở thu hồi/tháng (Quyết định 56 là 8 triệu đồng).

Sửa đổi Điều 18, trong đó có nội dung: "Đối với người sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân, có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì được thưởng 10.000 đồng/m2 (Quyết định 56 là 3.000 đồng/m2), nhưng không quá 10 triệu đồng/người sử dụng đất (Quyết định 56 là 3 triệu đồng).

Bổ sung Điều 18a, trong đó có nội dung: "Trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện được bồi thường, đã tự chuyển mục đích sử dụng làm nhà ở, xây dựng công trình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng công trình thương mại dịch vụ: Hỗ trợ bằng 50% (đối với trường hợp chuyển mục đích trước ngày 15/10/1993); 40% (đối với trường hợp chuyển mục đích từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004); 20% (đối với trường hợp chuyển mục đích từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014) giá đất theo bảng giá đối với loại đất tự chuyển mục đích tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, diện tích được hỗ trợ là diện tích xây dựng công trình nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa tại địa phương."

Sửa đổi, bổ sung Điều 28: "Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chính sách hỗ trợ khác mà không trái với quy định của Luật Đất đai, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Quy định này thì UBND cấp xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chính sách đã được chấp thuận."

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2026; đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016 và Điều 2 Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố.

Được biết, hiện nay thành phố đang triển khai một loạt dự án trọng điểm như đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 hoặc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, do chính sách bồi thường hiện còn thấp, nên một số tổ chức, cá nhân phản ứng dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Với việc bổ sung chính sách hỗ trợ mới được ban hành, vấn đề nan giải các dự án là chậm GPMB sẽ được giải quyết.