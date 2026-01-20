Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội phát động chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu về sức khỏe

Thanh Hiếu
TPO - TP. Hà Nội triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn Thủ đô. Việc này nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu hành chính, dữ liệu sức khỏe của người dân.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố.

Theo đó, mục tiêu của chiến dịch nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu hành chính, dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn thành phố; đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và liên thông từ tuyến xã đến thành phố và từ thành phố đến trung ương.

UBND thành phố giao Sở Y tế là đầu mối hướng dẫn các trạm y tế thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin lên hệ thống. Đồng thời, thành lập các đoàn để giám sát tiến độ nhập liệu, tỷ lệ hồ sơ hợp lệ, mức độ cập nhật thông tin sức khỏe cơ bản, tỷ lệ hồ sơ trùng lặp, mức độ khai thác dữ liệu.

image-2.jpg
Các y bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho người dân Hà Nội

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị y tế, đơn vị cung ứng dịch vụ phần mềm thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm tiêm chủng, HIV, Methadone, quản lý bệnh mạn tính… và các hệ thống liên quan.

Các bệnh viện phối hợp cung cấp phần mềm liên thông kết nối đầy đủ dữ liệu theo quy định. Thực hiện nhập đầy đủ các trường thông tin như chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhóm máu ABO... trên phần mềm quản lý thông tin KCB, đảm bảo các dữ liệu này luôn được cập nhật mới liên tục.

UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp cập nhật, bổ sung thông tin sức khỏe học sinh, sinh viên vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức các hoạt động truyền thông trong hệ thống trường học.

Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn hóa, cập nhật thông tin người dân để tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố chủ trì tham mưu UBND thành phố báo cáo BHXH Việt Nam cung cấp thông tin đối tượng tham gia BHYT, BHXH của người dân trên địa bàn thành phố để làm cơ sở khởi tạo, hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử; khởi tạo thông tin ban đầu người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

UBND thành phố giao UBND các xã/phường rà soát các hồ sơ sức khỏe còn thiếu hoặc trùng lặp; bổ sung các hồ sơ sức khỏe đối với trường hợp chưa được khởi tạo và chuẩn hóa thông tin cá nhân trong hồ sơ sức khỏe điện tử; liên thông dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh để bổ sung dữ liệu chẩn đoán và điều trị và làm giàu thông tin, dữ liệu hồ sơ sức khỏe.

Thời gian thực hiện chiến dịch đến hết ngày 15/4/2026.

Thanh Hiếu
