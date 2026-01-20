Dựng 3 đảo giao thông tại nút Giải Phóng – Kim Đồng để tổ chức lại giao thông

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông – chủ đầu tư) cho biết, dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sẽ chính thức thông xe theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Ban Giao thông, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối tại đường dẫn lên, xuống phía phố Định Công và dự kiến hoàn tất trong tháng 1.

Tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, việc hoàn trả mặt bằng, thảm lại nhựa mặt đường đã hoàn tất và được bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức lại giao thông.