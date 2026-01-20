Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Chủ đầu tư đề xuất mở rộng đất tái định cư lên hơn 2.000ha

TPO - Liên danh nhà đầu tư đề xuất 3 vị trí tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng diện tích hơn 2.000ha. Trong đó riêng khu vực xã Thư Lâm (thuộc huyện Đông Anh cũ) được đề xuất 1.415ha.

Liên danh các nhà đầu tư gồm Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH MTV Vạn Phú – Giảng Võ, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất xác định quy mô, ranh giới các khu đô thị tiêu chuẩn nhằm phục vụ công tác di dân, tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng trục cảnh quan sông Hồng.

Liên quan đến việc triển khai các khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trước đó Liên danh đã có các văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất vị trí và quy mô dự kiến tại địa bàn các xã, phường như Mê Linh, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Hồng Hà và Thư Lâm.

Tại cuộc họp đôn đốc, kiểm điểm tiến độ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô ngày 4/1/2026, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã cơ bản thống nhất về vị trí, địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng các khu đô thị tái định cư tại các phường, xã Thư Lâm, Long Biên và Lĩnh Nam.

Phường Hồng Hà đoạn gần cầu Nhật Tân, nơi dự kiến xây dựng khu tái định cư cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 20/TB-VP ngày 9/1/2026, trên cơ sở làm việc với UBND các xã, phường và đánh giá hiện trạng thực tế, Liên danh đề xuất cụ thể quy mô, ranh giới các khu đất để nghiên cứu xây dựng khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư cho Dự án trục cảnh quan sông Hồng.

Ba vị trí tái định cư với tổng quy mô hơn 2.000ha

Cụ thể, vị trí thứ nhất được đề xuất xây dựng khu đô thị phục vụ tái định cư tại phường Long Biên (khu bãi sông Long Biên – Cự Khối), với quy mô khoảng 465 ha. Phạm vi ranh giới khu đất có phía Đông và phía Bắc giáp đê tả sông Hồng; phía Tây và phía Nam giáp các khu dân cư hiện hữu và khu bãi Long Biên – Cự Khối.

Vị trí thứ hai nằm trên địa bàn phường Lĩnh Nam, có quy mô khoảng 325 ha. Khu đất có phía Tây và Tây Bắc giáp đê hữu Hồng; phía Đông giáp ngõ 253 phố Thúy Lĩnh và cảng Khuyến Lương; phía Nam giáp kênh tiêu trạm bơm Yên Sở.

Vị trí thứ ba thuộc xã Thư Lâm, được nghiên cứu tổng thể với quy mô khoảng 1.415 ha, trong đó giai đoạn 1 Liên danh đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng ngay để phục vụ tái định cư với diện tích khoảng 912 ha. Phạm vi ranh giới khu đất thuộc khu vực Quy hoạch phân khu đô thị E2-3 và Quy hoạch phân khu đô thị phía Đông xã Thư Lâm (cụ thể theo sơ đồ vị trí kèm theo).

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh họa

Theo đề xuất, cả ba khu đô thị nêu trên sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, đồng thời là các dự án thành phần độc lập thuộc Dự án đầu tư xây dựng tổng thể trục cảnh quan sông Hồng, phù hợp với Quyết định số 6281/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tái định cư, đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án, Liên danh kiến nghị UBND TP Hà Nội sớm có văn bản thống nhất về quy mô, ranh giới các khu đất nêu trên; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp triển khai các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để nhà đầu tư có thể sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đầu tư xây dựng.

Trước đó, đầu năm 2026, liên danh này cũng đã đề xuất TP Hà Nội triển khai 4 khu đô thị tiêu chuẩn, quy mô khoảng 113,5 ha, phục vụ tái định cư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bao gồm:

Khu đất tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan – Tráng Việt) có quy mô khoảng 43 ha; phía Đông và phía Bắc giáp đê tả sông Hồng, phía Tây và Nam giáp khu dân cư Đông Cao.

Khu đất tại xã Bát Tràng khoảng 3,5 ha có phía Tây giáp đường Long Biên - Xuân Quan, các phía còn lại giáp khu dân cư Bát Tràng.

Khu đất tại phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai – Thanh Trì) khoảng 50 ha có phía Tây giáp đường đê Hữu Hồng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp phường Lĩnh Nam

Vị trí 4 thuộc phường Hồng Hà khoảng 17 ha có phía Đông giáp vườn đào Nhật Tân, các phía còn lại giáp khu dân cư phường Hồng Hà.