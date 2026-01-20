Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội lên lộ trình xử lý hơn 3.000 cơ sở không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên địa bàn thành phố có hơn 3.000 cơ sở không đảm bảo PCCC được đưa vào sử dụng trước năm 2001. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xử lý 100% các cơ sở không đảm bảo PCCC.

Ngày 20/1, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ thực hiện xử lý qua 5 giai đoạn.

Trong đó, năm 2026 hoàn thành rà soát, phân loại, yêu cầu 100% cơ sở cam kết lộ trình khắc phục; đến năm 2027, ít nhất 30% cơ sở hoàn thành; năm 2028 đạt tối thiểu 50%; năm 2029 đạt 80% và đến năm 2030, hoàn thành 100%. Các trường hợp không thực hiện hoặc không hoàn thành đúng cam kết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

1000036081.jpg
Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội

Theo UBND TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 3.012 cơ sở không đảm bảo PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 (trước năm 2001) có hiệu lực. Trong đó bao gồm 1.815 chung cư, nhà tập thể cũ (chiếm 60,25%); 363 văn phòng, trụ sở làm việc (chiếm 12.05%); 279 trường học, cơ sở giáo dục (chiếm 9,26%); 172 cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất (chiếm 5,71%); 93 đình chùa, 44 bệnh viện, cơ sở y tế...

Trong 3 năm gần đây, đã xảy ra 13 vụ cháy tại các cơ sở không đảm bảo PCCC được đưa vào sử dụng trước năm 2001, gây thiệt hại khoảng 76,5 tỷ đồng. Dù số vụ cháy thấp, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Thành phố đặt mục tiêu khắc phục 100% công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; từng bước di dời các kho chứa, công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở phải xây dựng kế hoạch, cam kết lộ trình và thời hạn khắc phục các tồn tại về PCCC; ưu tiên xử lý trước các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh Hiếu
#Phòng cháy chữa cháy #Luật Phòng cháy chữa cháy #Hà Nội #Lộ trình xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục