Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Hoãn đấu giá 29 lô đất sát 'siêu' khu đô thị

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kế hoạch, sáng 26/1, xã Thanh Oai sẽ tổ chức phiên đấu giá 29 lô đất sát khu đô thị. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá đã bất ngờ thông báo hoãn phiên đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong (thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, Hà Nội).

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Tuy nhiên, đến ngày 20/1, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (đơn vị tổ chức đấu giá) đã thông báo tạm hoãn phiên đấu giá.

Đơn vị tổ chức cho biết, việc tạm hoãn phiên đấu giá được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

image.jpg
Một khu đất đấu giá tại Thanh Oai

Trước đó, đơn vị tổ chức đấu giá đã phát thông báo nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất tại xã Thanh Oai (Hà Nội).

Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2.

Số tiền đặt trước cho mỗi thửa đất từ 250 - 500 triệu đồng tùy vị trí.

Hình thức đấu giá là đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2 (vòng 1). Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Được biết, vị trí các lô đất dự kiến đấu giá nằm ngay sát dự án Khu đô thị thể thao Olympic đang triển khai. Tại khu vực này, giá đất thổ cư vị trí đẹp, đường rộng đang được người dân giao dịch với mức giá từ 150- 250 triệu đồng/m2.

Thanh Hiếu
#Đấu giá đất #Hà Nội #Thanh Oai #khu đô thị Olympic

Xem thêm

Cùng chuyên mục