Loạt dự án biệt thự, nhà liền kề có giá bán vượt 'khu nhà giàu' Hà Nội

TPO - Giá biệt thự tại nhiều khu đô thị ở Hà Nội tiếp tục leo thang trong năm 2025, đặc biệt ở các khu vực nội đô và nơi có hạ tầng đồng bộ. Đáng chú ý, Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công ghi nhận mức giá rao bán cao nhất lên tới 580 triệu đồng/m², vượt cả “khu nhà giàu” Ciputra.

Theo số liệu mới công bố của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong các dự án trên cả nước nhìn chung ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, mặt bằng giá đã tăng khoảng 10–20% so với năm 2024, tập trung ở những khu vực có hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm và nguồn cung mới hạn chế.

Tại Hà Nội, xu hướng tăng giá thể hiện rõ nét hơn. Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2025, giá biệt thự và nhà liền kề trên địa bàn Thủ đô tăng bình quân 10–15% so với năm trước, một số khu vực ghi nhận mức tăng tới 20–30%. Giá rao bán tại nhiều dự án đạt ngưỡng rất cao, nhất là tại các khu nội thành và những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

Cụ thể, giá rao bán biệt thự tại một số dự án lớn ở Hà Nội hiện dao động trong biên độ rộng. Dự án Xuân Phương Tasco ghi nhận mức giá khoảng 230–260 triệu đồng/m². Khu đô thị Sài Đồng đang được chào bán từ 280–380 triệu đồng/m². Khu đô thị mới Linh Đàm có giá khoảng 315–400 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công đang có giá 420–580 triệu đồng/m², trong đó mức cao nhất 580 triệu đồng/m² được Bộ Xây dựng ghi nhận là giá rao bán biệt thự cao nhất trên địa bàn Hà Nội hiện nay.

Trong khi đó, Khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra, vốn lâu nay được xem là “biểu tượng” của phân khúc biệt thự cao cấp phía Tây Hồ, đang có giá bán khoảng 410–500 triệu đồng/m², thấp hơn đỉnh giá tại Đại Kim – Định Công.

Một số dự án cao cấp khác cũng ghi nhận mặt bằng giá rất cao. Hapulico Complex dao động khoảng 550–578 triệu đồng/m². Vinhomes Thăng Long rao bán trong khoảng 175–184 triệu đồng/m². Khu đô thị Quang Minh duy trì mức giá thấp hơn, khoảng 66–85 triệu đồng/m². Vinhomes Wonder City có giá 200–340 triệu đồng/m². Mailand Hanoi City được chào bán 218–250 triệu đồng/m².

Lý giải hiện tượng giá biệt thự tại Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công vượt Ciputra, TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng yếu tố vị trí, tính khan hiếm và hạ tầng giao thông sắp hoàn thiện đóng vai trò quyết định.

Theo ông Lượng, giá biệt thự Đại Kim – Định Công còn được “đỡ lực” mạnh bởi kỳ vọng hạ tầng từ tuyến đường Vành đai 2,5 – đoạn chạy qua khu vực Hoàng Mai – Thanh Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị thông xe trong thời gian tới (dự kiến 10/2 - PV).

“Khi Vành đai 2,5 hoàn thành, khả năng kết nối từ Đại Kim – Định Công sang khu trung tâm, sang trục Nguyễn Trãi – Lê Văn Lương và ra các tuyến vành đai lớn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thị trường bất động sản thường phản ánh kỳ vọng hạ tầng sớm hơn thời điểm thông xe. Do đó, một phần đà tăng giá hiện nay mang tính ‘đón sóng’ Vành đai 2,5”, ông Lượng nhận định.